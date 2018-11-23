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AVM’lerde ‘Efsane Cuma’ izdihamı! Tartıştılar, kavga ettiler

Alışverişte büyük indirim olarak adlandırılan 'Efsane Cuma' Türkiye'de izdihama neden oldu. Alışveriş çılgınlığı sırasında birbiriyle tartışanlar da kavga edenler de oldu. O anlar alışveriş yapanlar tarafından kaydedildi.

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Alışverişte büyük indirim olarak adlandırılan 'Efsane Cuma' Türkiye'de izdihama neden oldu. Alışveriş çılgınlığı sırasında birbiriyle tartışanlar da kavga edenler de oldu. O anlar alışveriş yapanlar tarafından kaydedildi.

Alışveriş sektöründe birçok firmanın yüksek oranda indirimler gerçekleştirdiği “Efsane Cuma” indirimleri tüm dünyayla aynı anda Türkiye’de  başladı.

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İstanbul’da bu sabah mağazalar doldu.

KAMERALARA YANSIDI

Alışveriş merkezleri açılır açılmaz çok sayıda kişi indirimli markaların olduğu iş yerlerine hücum etti. Vatandaşlar koşarak içeriye girmeye çalışırken, güvenlik görevlileri zor anlar yaşadı.

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Alışveriş çılgınlığı sırasında birbiriyle tartışanlar da kavga edenler de oldu. O anlar alışveriş yapanlar tarafından kaydedildi. DHA

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Son güncelleme: android-time 18:2823.11.2018
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