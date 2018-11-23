AVM’lerde ‘Efsane Cuma’ izdihamı! Tartıştılar, kavga ettiler

Alışverişte büyük indirim olarak adlandırılan 'Efsane Cuma' Türkiye'de izdihama neden oldu. Alışveriş çılgınlığı sırasında birbiriyle tartışanlar da kavga edenler de oldu. O anlar alışveriş yapanlar tarafından kaydedildi.

Alışveriş sektöründe birçok firmanın yüksek oranda indirimler gerçekleştirdiği “Efsane Cuma” indirimleri tüm dünyayla aynı anda Türkiye’de başladı. İstanbul’da bu sabah mağazalar doldu. KAMERALARA YANSIDI Alışveriş merkezleri açılır açılmaz çok sayıda kişi indirimli markaların olduğu iş yerlerine hücum etti. Vatandaşlar koşarak içeriye girmeye çalışırken, güvenlik görevlileri zor anlar yaşadı. Alışveriş çılgınlığı sırasında birbiriyle tartışanlar da kavga edenler de oldu. O anlar alışveriş yapanlar tarafından kaydedildi. DHA