AVM’ye silahla girdi! Polis ikna etmeye çalışıyor

İstanbul Kağıthane'de AVM'de işyeri bulunan bir kişiyle alacak verecek meselesi olduğu ileri sürülen bir şahıs silahla içeri girdi. Şahıs, yemekhane ve kafeteryaların bulunduğu bölümde silahını çıkarıp etrafta silahla dolaşmaya başladı. İhbarla olay yerine gelen polis, şahsı gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre AVM’ye gelen bir kişi, yemekhane ve kafeteryaların bulunduğu bölümde silahını çıkardı. Elinde silahla AVM’de dolaşan kişiyi gören güvenlik görevlileri durumu polise bildirdi. AVM’ye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Özel harekat ekipleri de buraya geldi. Silahlı kişinin, AVM’de işyeri bulunan bir kişiyle alacak verecek meselesi olduğu öne sürülürken polis ekipleri şahsı etkisiz hale getirdi. Polis tarafından gözaltına alınan şahıs, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

(DHA)