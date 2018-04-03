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Avrupa’da uçuşların yarısı ertelendi! İstanbul çıkışı uçuşlar da etkileniyor

Avrupa Havacılık Kontrol Merkezi’ndeki (Eurocontol) bilgisayar siteminden meydana gelen arıza nedeniyle Avrupa genelinde yapılması planlanan uçuşların yarısı ertelendi. İstanbul çıkışı uçuşlar da etkilenirken, özellikle Atatürk Havalimanı'ndan Avrupa'ya yapılacak uçuşlarda gecikmelerin yaşandığı gözlendi.

android-time 18:31 3 Nisan 2018
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Avrupa’da uçuşların yarısı ertelendi! İstanbul çıkışı uçuşlar da etkileniyor
Avrupa Havacılık Kontrol Merkezi’ndeki (Eurocontol) bilgisayar siteminden meydana gelen arıza nedeniyle Avrupa genelinde yapılması planlanan uçuşların yarısı ertelendi. İstanbul çıkışı uçuşlar da etkilenirken, özellikle Atatürk Havalimanı'ndan Avrupa'ya yapılacak uçuşlarda gecikmelerin yaşandığı gözlendi.

Eurocontol yetkilisi olayla ilgili yaptığı açıklamada, bu zamana kadar böyle bir olayla karşılaşmadıklarını belirterek, “Meydana gelen sorunun çözümü için saatle yarışıyoruz. Her geçen zaman iptalleri ve ertelenmeye arttırıyor. Uçuk yolcuları havaalanlarına gelmeden son durumu bilet aldıkları uçak şirketinin internet sitesinden bakarak hareket etmelerini tavsiye ediyoruz” dedi.

Mevcut arızadan dolayı havaalanların da yığılmalar meydana geldi. İstanbul çıkışı uçuşlar da etkilenirken, özellikle Atatürk Havalimanı’ndan Avrupa’ya yapılacak uçuşlarda gecikmelerin yaşandığı gözlendi.

İHA

Son güncelleme: android-time 18:3203.04.2018
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