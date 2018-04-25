Ergenekon sanığı avukat Kudbettin Kaya cinayetinde 6 kişi tutuklandı

Uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti'nin kızı ve şoförünü öldürttüğü iddiasıyla tutuklu bulunan Orhan Üngan'ın avukatlığını yapan Kudbedin Kaya, 31 Ekim 2017'de öldürülmüştü. Bakırköy’de bir restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Kaya'yla ilgili soruşturmayı yürüten polis, tetikçinin olay sonrası kaçtığı araçta bulduğu 3 kişinin parmak izlerinden yola çıkarak 6 kişiyi gözaltına altı.

Şeyma ULUSOY Emniyetteki sorgularının ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirilen 6 kişi terör savcısındaki sorgusunun ardından tutuklama istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildiği öğrenildi. Nöbetçi savcılıktaki sorgularının ardından 6 şüpheli ‘Kasten adam öldürmeye iştirak' suçu şüphesiyle tutuklanarak ceza evine gönderildiği. Tutuklanan 6 kişinin arasında cinayeti işleyen tetikçinin olmadığı ileri sürüldü. İLGİLİ HABER Ergenekon sanığı Kudbettin Kaya'nın öldürülme anı görüntüsü çıktı

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