Avukat Murat Ergün: Bunun adı yobazlık!

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 18 Mart Çanakkale Anması'nda kadın tiyatro sanatçılarının, Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın talimatıyla sahneye çıkarılmadığı öne sürülmüştü. Halk Arenası'nın bu haftaki konuklarından çarpıcı yorumlarıyla dikkat çeken Avukat Murat Ergün, bu konuyla ilgili sert açıklamalarda bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 18 Mart Çanakkale Anması’nda kadın tiyatro sanatçılarının Meclis Başkanı İsmail Kahramı’nın talimatıyla sahneye çıkarılmadığı öne sürülmüştü. Bunun için muhalefet milletvekilleri soru önergesi vermişti. Meclis Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada da iddianın maksadını aşan bir dezenformasyon olduğu ifade edilmişti. TBMM'deki oyunun görüntülerine ulaşılmış; oyunun metninde ve provalarda kadınlar sahnedeyken, görüntülerde kadınlar merdivende oynamışlardı.

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Son günlerde sıkça tekrarlanan Atatürk ve devrimleriyle ilgili yapılan saldırılara değinen Avukat Murat Ergün, Uğur Dündar’ın Halk Arenası programında çarpıcı açıklamalarda bulundu…

Ergün şöyle konuştu;

“İsmail Kahraman Türkiye büyük Millet Meclisi’nin Başkanı… Bu meczubca iftiralardan bahsettiğiniz şey de tahmin ediyorum “Camiler genel ev yapıldı” denilen şey… Burada bence isimlerin üzerinde durmamak lazım. Yani eylemlere olaylara olayın köküne bakmak lazım.

Şimdi bu İsmail Kahraman’ın emriyle tiyatrocuların sahneden indirilmesi meselesi bunu tek kelimeyle görüntülerden hareketle konuşuyoruz. Oradaki tiyatrocunun birisi açıkladı. Basına yansıyanlardan bunları söylüyoruz. Tek kelime söyleyebiliriz… Yobazlık…”

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