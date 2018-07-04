Avusturya Elçisi AB dönem başkanlığı resepsiyonu verdi: Türkiye’den kimse katılmadı

Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Ulrike Tilly, ülkesinin AB dönem Başkanlığını aylık süreyle devralması vesilesiyle bugün Avusturya Büyükelçilik konutunda bir resepsiyon verdi. Ancak resepsiyona, Türkiye'den hiçbir siyasi ya da bürokrat katılmadı.

Tilly, Türkiye’de görev yapan yabancı büyükelçilerin katıldığı resepsiyonda yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti devletini temsilen resepsiyona kimsenin gelmemesine dikkat çekerek, şöyle konuştu:

“Türk yetkililer eğer Avusturya’nın AB dönem başkanlığının başlangıcı için verilen bu davete katılsalardı, kendilerine ülkem adına şu mesajı verecektim: Türkiye’yi seçimler, seçimlere yönelik büyük katılım nedeniyle kutluyoruz. AB’nin Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılar için kullanılmak üzere 3 milyar Euro’luk ikinci parti mali desteği onaylamasından da Avusturya olarak büyük memnuniyet duyduk. Türkiye ile işbirliği yapmaya hazırız.”

Avusturya’nın 6 ay sürecek dönem başkanlığının kilit cümlesinin “Avrupa’yı korumak” olduğunu kaydeden Büyükelçi, üç önceliklerini ise şöyle sıraladı:

* Güvenlik ve göç

* Rekabetçiliğin devamının sağlanması

* Bölgede istikrar.