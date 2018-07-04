Avusturya Elçisi AB dönem başkanlığı resepsiyonu verdi: Türkiye’den kimse katılmadı

Tilly, Türkiye’de görev yapan yabancı büyükelçilerin katıldığı resepsiyonda yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti devletini temsilen resepsiyona kimsenin gelmemesine dikkat çekerek, şöyle konuştu:
“Türk yetkililer eğer Avusturya’nın AB dönem başkanlığının başlangıcı için verilen bu davete katılsalardı, kendilerine ülkem adına şu mesajı verecektim: Türkiye’yi seçimler, seçimlere yönelik büyük katılım nedeniyle kutluyoruz. AB’nin Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılar için kullanılmak üzere 3 milyar Euro’luk ikinci parti mali desteği onaylamasından da Avusturya olarak büyük memnuniyet duyduk. Türkiye ile işbirliği yapmaya hazırız.”
Avusturya’nın 6 ay sürecek dönem başkanlığının kilit cümlesinin “Avrupa’yı korumak” olduğunu kaydeden Büyükelçi, üç önceliklerini ise şöyle sıraladı:
* Güvenlik ve göç
* Rekabetçiliğin devamının sağlanması
* Bölgede istikrar.