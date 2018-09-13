Ayağı kırık at 20 gün boyunca ölüme terk edildi

Sivas merkeze bağlı İmaret köyünde ayağı kırılan ata ve ölüme terk edilen ata köyde yaşayan çocuklar sahip çıktı. Yaralı at ölmesin diye 20 gün boyunca saman ve su veren çocukların duyarlılığı takdirle karşılandı. Güneşin altında ayağı kırık bir şekilde bekleyen at çocukların yoğun çabaları ısrarları sonucu ancak 20 gün sonra belediye ekipleri tarafından tedavisi için hayvan barınağına götürülebildi

Sivas il merkezine 6 kilometre uzaklıkta bulunan İmaret köyünde sahibinin cezaevinde olduğu öğrenilen at iple bağlı duvarın ayağına düşmesi sonucu ayağından yaralandı. Ayağı kırılan ve kırılan kemiği dışarıya çıkan sahipsiz at ölüme terk edildi. Atın bakımını köyde yaşayan çocuklar üstlendi. Güneşin altında ölüme terk edilen atın hayatta kalabilmesi için çocuklar su ve saman verdi. Durumu tepki gösteren çocuklar yetkililerden yardım istemelerine rağmen ilgilenen olmadığını söyledi.

Belediye ekibi araba küçük diye götürmedi

Şeyhşamil Mahallesi'nde yaşamasına rağmen her gün köye gelerek ata su ve saman veren Emre Güler (17), “İki hafta önce hayvanı yerde yatarken gördüm. Öldü sandım ilk başta yanına gelmedim. Daha sonra hayvanın kafasını kaldırdığın gördüm. Geldim yanına ayağının üzerinde taş var kemiği de dışarıya çıkmıştı. Dışarıdan hayvanın ayağında kırık vardı. Su getirdim kendine gelsin diye suyunu verdikten sonra belediyeyi aradım. Biz ilgileneceğiz dediler.

Ertesi gün aradığımda 'Oraya ekip gönderdik atın sahibi olduğu için alamadık' dediler. Ben de atın sahibinin cezaevinde olduğunu söyleyip ‘ne gerekiyorsa ben yaparım gelin alın’ dedim. Yine almadılar hayvanı ben bir daha aradım. Geldiler baktılar araba küçük dediler. Ben elimden geleni yapacağıma söz verdim. Hayvan burada can çekişeceğine daha iyi bir ortamda bakılabilir” dedi.

Belediye 20 gün sonra barınağa götürdü

Hayvansever olarak gelip su verdiğini ifade eden Güler, “Yazık, günah biz de bu durumda olabiliriz. Devletimiz hayvanla ilgilensin” diye konuştu. Köy sakinlerinden Uğur Akın (52) ise hayvanın acı çekmesinin önlenmesini istediklerini söyledi. 20 gündür güneşin altında ayağı kırık bir şekilde bekleyen at tedavisi için daha sonra belediye ekipleri tarafından hayvan barınağına götürüldü.

SİVAS (İHA)