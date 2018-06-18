Ayakları büyük olduğu için İngiltere’de ehliyet alamadı, İstanbul’da hayatını kaybetti

İngiltere’de,ayakları büyük olduğu için ehliyet alamadığı haberleriyle medyaya yansıyan Ümit Tuncel tatil için geldiği İstanbul'da hayatını kaybetti. Tuncel'in ölüm sebebinin Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemelerin ardından belli olacağı öğrenildi.

İngiltere’de yaşayan Bilgisayar Mühendisi Ümit Tuncel 38 yaşındaydı. Ramazan Bayramı dolayısıyla izin alan Ümit Tuncel ailesiyle birlikte tatil yapmak için İstanbul’a geldi. Dün akşam İstanbul’u dolaşan Tuncel gece saatlerinde uyuduğu esnada fenalaşınca eşi hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Hastaneye götürülen Tuncel yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Vücudunda herhangi darp ve yaralama izine rastlanılmayan Tuncel’in cansız bedeni, ölüm nedeninin netleşmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Boyu 2.15 cm olan Ümit Tuncel’in ayakları da büyük olduğu için 2009 yılında ehliyet alamadığı haberleriyle İngiliz medyasında gündem olmuştu.