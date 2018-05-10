Ayasofya’ya Erdoğan afişleri asıldı

Trabzon’da 2013 yılında müzeden camiye çevrilen 800 yıllık tarihi Ayasofya’ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan afişleri asıldı. Vatandaşlar camide siyaset yapılmasına tepki gösterdi.

7-13 Mayıs Vakıf Haftası kapsamında restore edilen 250 eserin toplu açılış töreni 8 Mayıs günü Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirildi. Etkinliğin duyurusu için AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının yer aldığı “Son bir yılda ihya edilen Ecdad Yadigarı 250 vakıf eserin toplu açılış merasimi, 8 Mayıs 2018 Salı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi” yazılı afişler hazırlandı. Afişler, Trabzon Ortahisar'daki tarihi Ayasofya Camisi'ne asıldı. Afişlerin biri caminin dışındaki demir parmaklıklara, diğeri caminin avlusundaki ağaçların arasına asıldı. Camiye giden vatandaşlar gördükleri propaganda afişlerine tepki göstererek çektikleri fotoğrafları SÖZCÜ ile paylaştı. Vatandaşlar, camiye siyaset bulaştırılmasına karşı olduklarını belirterek seçim dönemlerinde ibadethanelerin propaganda merkezi haline gelmesinden duydukları rahatsızlığı dile getirdiler.

2013'DE MÜZE, CAMİ OLDU

AKP propagandasının yapıldığı tarihi Ayasofya Camisi, 2013 yılında tartışmalı şekilde ibadete açılmıştı. Trabzon’da Kral I.Manuel tarafından 1250-1260 yılları arasında bir manastır kilisesi olarak yaptırılan Ayasofya, Fatih Sultan Mehmet'in 1461 yılında Trabzon’u fethinden sonra da kilise olarak kullanıldı. 1584 yılında camiye dönüştürülen Ayasofya, 1. Dünya Savaşı yıllarında depo, hastane ve cami olarak kullanıldı. 1958-1962 yılları arasında restore edilen tarihi yapı 1964’ten sonra müze olarak ziyarete açıldı. 2012'de Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen müzenin kayıtları “Ayasofya Camisi” olarak değiştirildi. 2013 yılında da cami olarak açılışı yapıldı. Tescilli eserin müzeden camiye dönüştürülmesi mahkemelik de olmuştu.