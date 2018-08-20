Aydın bayram namazı saati kaç? Aydın’da Kurban Bayramı namazı saat kaçta?

Bayram namazı her ilde farklı saatlerde kılınacak Aydın'da bayram namazı saat kaçta? Bilindiği gibi dini bayramların ilk günün sabahı bayram namazı kılınır? Peki bayram namazı nasıl kılınır, bayram namazı saat kaçta kılınır? Aydın bayram namazı saati haberimizde... İşte şehirlere göre bayram namazı saatleri ve bayrama dair ayrıntılar...

Tüm Türkiye gibi Aydın’da bayrama hazırlanıyor ve Aydın Bayram namazı saatini merak ediyor. Bayram namazının kılınmasının ardından vatandaşlar bayramlaşmaya başlayacak, ziyaretler gerçekleştirecek. Peki bayram namazı saat kaçta kılınacak?

AYDIN'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ege şehirlerinden olan Aydın'da vatandaşlar bayram namazını Diyanet'in belirlediği saat olan 07:08‘de kılacak. İl il diğer bayram namazı saatlerini aşağıdaki habere tıklayarak öğrenebilirsiniz.

AYDIN’DA KURBAN KESİM NOKTALARI NERELER?

Efeler Belediyesi tarafından belirlen kurban kesim alanları şu şekilde;

“Kurtuluş Mahallesi 2019 sokak küçük park içi, Güzelhisar Mahallesi 37 sokak ile 7 Eylül Caddesi kesişimi köşe boş arsa ile 7 Eylül Caddesi AYKONUT bölgesi, Cumhuriyet Mahallesi Körfez Caddesi Stadyum Batısı 12, Hasan Efendi Mahallesi Milli Eğitim Müdürlüğü girişi otopark cebi, KöprülüMesudiye Mahallesi Cihanoğlu Camii yanı ile Çankaya Caddesi Veysel Can Parkı önü, Meşrutiyet Mahallesi Atatürk Bulvarı Ekrem Çiftçi İlkokulu karşısı, Girne Mahallesi Meşrutiyet Bulvarı eski TEDAŞ deposu, Naim Süleymanoğlu Caddesi Efekent Pazar Yeri doğusu, Malazgirt Meydanı Lefkoşe Bulvarı köşesi ile Yavuz Sultan Selim Camii yanı, Orta Mahalle Orta Mahalle Caddesi ile 234 sokak kesişimi köşe, Efeler Mahallesi 1457 sokak Mevlana Camii önü, Fatih Mahallesi Halide Edip Bulvarı Özcan Özer Parkı yanı, Adnan Menderes Mahallesi Yahya Kemal Caddesi ile Aydın Bulvarı kesişimi köşe, Mimar Sinan Camii yanı, Kemer Mahallesi AYKO Camii önü, Mimar Sinan Mahallesi Ünal Özgödek Bulvarı AYTEKS Sitesi Doğusu kuzeygüney, Şair Ömer Bulvarı Abacıoğlu Sitesi karşısı otopark cebi ile Emir Sultan Camii yanı minibüs son durağı köşesi, Zeybek Mahallesi TOKİ, Işıklı Bulvarı Tarım Kredi Kooperatifi yanı park köşesi ile Memur Kent Sosyal Tesisleri otopark cebi, Ata Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi Cevat Aldemir Ortaokulu arkası park yeri, kapalı pazar yeri köşesi ile Çevre Bulvarı Pirsultan Abdal Parkı köşesi ”

KURBAN BAYRAMI’NI DA BARINDIRAN ZİLHİCCE AYI

Sözlükte “hac ayı” anlamındaki zilhicce (zülhicce, zülhacce) kamerî yılın zilkadeden sonra gelen son ayıdır. İslâm'dan önce Arab-ı bâide (Âd ve Semûd) döneminde “mesîl” ve “müsbil”, Arab-ı âribe devrinde ise “ne‘as” ve “bürek” şeklinde adlandırılıyordu.

Zilhicce isminin hicrî takvimde yer alan diğer ay adlarıyla birlikte Arab-ı müsta‘ribe döneminde kullanılmaya başlandığı kaydedilir. Câhiliye devrinde Araplar haram ayların ilki olan zilkade ile zilhicce ayında ticarî açıdan büyük önem taşıyan panayırlar (1-8 Zilhicce) ve özellikle Zülmecâz panayırını düzenler, bunların sona ermesiyle birlikte bu ayda hac ziyareti başlardı.

Zilhicce ıslâm'dan sonra da hac ibadetinin yerine getirildiği ay olmuştur. Bu ayın sekiz-on üçüncü günleri arasında ifa edilen hac menâsikinin mahiyeti, mekânı, vakti gibi hususlar dikkate alınarak adı geçen günler farklı şekillerde adlandırılmıştır. Hac menâsikinin ifasına başlandığı zilhiccenin sekizinci günü “terviye”, dokuzuncu günü “arefe” ismiyle anılır. Kurban bayramı zilhiccenin onuncu günü başlar ve dört gün devam eder.