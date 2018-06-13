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Aydın Doğan hakkındaki yakalama kararı iddiası yalanlandı

Doğan Medya Grubu’nun eski sahibi iş adamı Aydın Doğan hakkında açılan, 'Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet' davasında, Doğan hakkında yakalama kararı çıkarıldığı iddia edilmişti. Ancak ilerleyen saatlerde bu iddianın gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

android-time 00:00 13 Haziran 2018
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Aydın Doğan hakkındaki yakalama kararı iddiası yalanlandı
Doğan Medya Grubu’nun eski sahibi iş adamı Aydın Doğan hakkında açılan, 'Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet' davasında, Doğan hakkında yakalama kararı çıkarıldığı iddia edilmişti. Ancak ilerleyen saatlerde bu iddianın gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.
Son güncelleme: android-time 01:1613.06.2018
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