Aydın Doğan hakkındaki zorla getirilme kararı kaldırıldı

Aydın Doğan'ın avukatları daha önce dava dosyasında giren 8 haftalık istirahat raporunu noter onaylı olarak tekrar dosyaya sundu. Duruşmada avukatlar Doğan'ın Almanya'da tedavi gördüğü tıbbi merkezin ve ikametinin adresini mahkemeye sunacaklarını ve gerekirse ifadesinin burada da alınabileceğini söyledi. Mahkeme kararında Doğan'ın adres bilgisinin mahkemeye verilmesi halinde Almanya'da ifadesinin alınabilmesi için gerekli yazışmaların yapılabileceği belirtildi.
Aydın Doğan cephesinden yerel mahmekenin verdiği karara tepki gelmişti. Avukatları tarafından yapılan yazılı açıklamada, Doğan’ın kaçmadığı ameliyat olduğu ve rapora rağmen mahkemenin mazeret kabul etmediği belirtilmişti. Avukatları, duruşmadan sonra karar veren hakim hakkında da HSK'ya şikayette bulunulduğunu açıklamışlardı.