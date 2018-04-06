Aydın Doğan’dan veda konuşması

Aydın Doğan: Hiç kimsenin hakkını yememeye, adil davranmaya gayret ettim. Bilmeden ya da istemeyerek kırdıklarım olduysa özür dilerim. Zorlanma ve baskıyla mesleği bırakmıyorum. Bugünlere yüzümün akıyla geldim. Yaşım 82. Kızlarımla da konuştum onlar da istersen artık kenara çekil dediler.

Doğan Medya'nın Demirören Grubu’na satışının ardından beklenen veda törenleri de başladı. Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan; Posta, Fanatik ve dergilerin bulunduğu Mecidiyeköy'deki Trump Towers binasına gelerek buradaki çalışanlarla vedalaştı. Medyaradar’ın haberine göre; buluşmada duygusal anlar yaşandı.

“KIZLARIM DA ‘ÇEKİL’ DEDİ”

Aydın Doğan burada yaptığı konuşmada “Hiç kimsenin hakkını yememeye, adil davranmaya gayret ettim. Bilmeden ya da istemeyerek kırdıklarım olduysa özür dilerim. Zorlanma ve baskıyla mesleği bırakmıyorum. Bugünlere yüzümün akıyla geldim. Yaşım 82. Çocuklarımla da konuştum onlar da sen istersen biz de çekiliriz dediler.” ifadelerini kullandı.

“ASIL PATRON RIFAT OLDU”

Son konuşmada Posta ve Fanatik gazetelerine ayrı bir parantez açan Aydın Doğan, “Bu iki gazetenin bendeki yeri çok ayrı. Bunlar bizzat benim tarafımdan kurulmuş gazeteler. Ben kurdum ama asıl patronluğunu her zaman Rıfat (Posta Genel Yayın Yönetmeni Rıfat Ababay) yaptı. Allah razı olsun. Her zaman namusu şerefi ile çalıştı gazeteyi buralara getirdi. Posta ve Fanatik’in kurucusu benim. Bunlardan ayrılmak daha zor. Bana hiçbir gün sıkıntı getirmeyen gazeteler oldular.” dedi.