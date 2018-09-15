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Aydın’da 39 küçükbaş hayvan yıldırım düşmesi nedeniyle telef oldu

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu bir şahsa ait 39 küçükbaş hayvan telef oldu.

android-time 17:25 15 Eylül 2018
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Aydın’da 39 küçükbaş hayvan yıldırım düşmesi nedeniyle telef oldu
Aydın’ın Kuyucak ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu bir şahsa ait 39 küçükbaş hayvan telef oldu.

Olay Kuyucak'a bağlı Pamukören Mahallesi Kayran Mevki Göçgün Mezrası’nda meydana geldi.

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Sağanak yağışın etkili olduğu akşam saatlerinde yıldırım düşmesi sonucu Mehmet Ay'a ait bir ahırda bulunan 36'sı anaç koyun 3'ü koç olmak üzere toplam 39 küçükbaş hayvan telef oldu.

Fotoğraf: İHA

Fotoğraf: İHA

Ay'ın toplam 72 küçük baş hayvanı bulunduğu öğrenilirken hayvancılıkla geçimini sağlayana aile büyük üzüntü yaşadı. Kuyucak İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri olay yerine giderek zarar tespitinde bulunurken olayla ilgili incelemelerin devam ettiği öğrenildi. İHA

Son güncelleme: android-time 17:2715.09.2018
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