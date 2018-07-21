Aydın’da 5 kişiyi öldüren katil teslim oldu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Mustafa Duran’ın (51), iki pompalı tüfekle boşanma aşamasında olduğu eşinin ailesinin evini basıp, birlikte yemek yiyen eşinin 2 ağabeyi, yengesi ve 2 komşunu öldürüp, eşi ve kızının da aralarında bulunduğu 4 kişiyi yaradığı olayın ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Mustafa Duran'ın, eşi Tülin Duran ile iş kurdukları, yaşadıkları anlaşmazlık sonrası eşi ve yakınları tarafından dolandırıldığı iddiasıyla katliamı gerçekleştirdiği öne sürüldü. Katil zanlısı Mustafa Duran çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında, İstiklal Mahallesi Nohutçu Kahveleri mevkiinde bulunan 4 numaralı tek katlı müstakil evde meydana geldi. Tülin Duran (46), iddiaya göre, annesinden miras kalan evin tapusunu, ağabeyi Birol Karakılıç’a devrederek bankadan 62 bin lira kredi çektirdi. Çekilen krediyle Tülin Duran, Hürriyet Caddesi’nde bir depo kiralayarak, dayanıklı plastik mutfak eşyaları satışı işine başladı. Galericilik yapan ve bir süre önce iflas ederek bir firmada pazarlamacılık yapmaya başlan eşi Mustafa Duran da iddiaya göre bu işe para koyarak eşiyle ortak oldu. Birlikte çalışan Duran çiftinin arasında, anlaşmazlıklar başladı. Bunun üzerine Tülin Duran, bir süre önce evi terk ederek kızı Tuğçe Duran (24) ile birlikte ölen annesinin yaşadığı İstiklal Mahallesi’ndeki müstakil eve yerleşti, boşanma davası açtı.

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UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLMİŞ

Dava sürerken, daha önce Mustafa Duran tarafından tehdit edildiğini ileri süren Tülin Duran’ın 24 Haziran günü Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı başvurunun ardından koruma kararı çıkarılarak kocası hakkında uzaklaştırılma kararı verildiği belirtildi.

Dün sabah Mustafa Duran, eşi ve akrabalarının dükkandaki malzemeleri boşalttığını görünce ‘mal kaçırıldığı’ gerekçesiyle öfkelendi. Eşi ve eşinin akrabalarının kendisini dolandırdıklarını iddia eden Mustafa Duran, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Akşam evine giden Mustafa Duran, eşinin ve akrabalarının evin kapısının anahtarını da değiştirdiğini öğrendi.

İKİ POMPALI TÜFEKLE KATLİAM

Mustafa Duran, dün akşam saatlerinde kendisine ait 09 RG 745 plakalı hafif ticari araçla, eşi ve kayınbiraderlerinin birlikte yaşadıkları İstiklal Mahallesi’ndeki eve geldi. Evin yakınına aracını park eden Mustafa Duran, arka koltukta bulunan 2 pompalı tüfeği yanına alarak, evin bahçesinde birlikte yemek yiyen eşi Tülin Duran, kızı Tuğçe Duran, kayınbiraderleri Birol Karakılıç (48) ve Bekir Cihan Karakılıç (50), yengeleri Serpil Karakılıç (43) ve Emine Özlem Karakılıç (45), yeğeni Şükran Karakılıç (25) ile eşinin komşuları olan ve yemeğe katılan Filiz Kahya (38) ile Mehmet Kahya’ya (41) iki pompalı tüfekle art arda ateş etti. Ardından yürüyerek geri döndü, aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine, çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, evdeki Birol Karakılıç, Filiz Kahya ve Mehmet Kahya’nın olay yerinde öldüğünü belirledi. Ağır yaralanan iki çocuk babası Bekir Cihan Karakılıç ve Emine Özlem Karakılıç da Nazilli Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Saldırıda Tülin Duran ve kızı Tuğçe Duran ile yeğeni Şükran Karakılıç yaralandı. Yengesi Serpil Karakılıç da kurşunlara hedef olmamak için kaçarken düştü. Yaralalanan 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

ÇOCUK ŞOKA GİRDİ

Tuğçe Duran ile Şükran Karakılıç’ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirilirken, olay yerinde hayatını kaybeden Mehmet Kahya’nın “İyiyim” dedikten sonra öldüğü, Filiz Kahya’nın da “Uykum var” dedikten sonra hayata gözlerini yumduğu kaydedildi. Filiz ve Mehmet Kahya’nın olay sırasında yanlarında olan çocukları 9 yaşındaki Utku ise saldırıdan yara almadan kurtuldu. Şoka giren Utku Kahya da hastaneye götürüldü.

TESLİM OLDU

Mahalle sakinleri Mustafa Duran’ın katliamın ardından silah sesini duyarak evin önüne toplanan kalabalığın arasından hiçbir şey olmamış gibi geçerek, silahları arka koltuğuna attığı aracına binerek uzaklaştığını söyledi. Katliam sonrası mahalle polis ve jandarma tarafından ablukaya alındı. Olay yerine emniyet şeridi çekilirken, yaralıların tedavi gördüğü hastane önünde de çevik kuvvet ekibi görevlendirildi. Olay yerinin yakınlarında Mustafa Duran’a ait cep telefonu da bulunarak, incelenmek üzere muhafaza altına alındı. Cenazeler, Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Nazilli Devlet Hastanesi morguna, daha sonra da İzmir Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Mustafa Duran, bugün sabah saatlerinde polis merkezine giderek teslim oldu.

KATİL ZANLISININ KARDEŞLERİ UYARMIŞ

Yaşadığı olaylar nedeniyle psikolojisinin bozulduğu iddia edilen Mustafa Duran’ın 1 hafta önce kendi kardeşleriyle helalleştiği, bunun üzerine kardeşlerinin de yengeleri Tülin Duran’ı arayarak dikkatli olması konusunda uyardığı öğrenildi. Polis ve jandarma tarafından her yerde aranan Mustafa Duran’ın cinayetten yarım saat önce Atça Mahallesi’nde oturan bir yakınını önce telefonla aradığı, ardından da ziyarete gittiği ortaya çıktı. Kendisinden akşam yemeği için kalmasını isteyen yakının davetini geri çeviren Mustafa Duran’ın “Ben başka yerde yemeğe davetliyim, karpuz yemeye gideceğim” dediği ve daha sonra da oradan ayrıldığı ortaya çıktı.

CENAZELER TESLİM ALINDI

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşinin kaldığı eve giden Mustafa Duran’ın pompalı tüfekle vurduğu kayınbiraderi Birol Karakılıç, onun eşi Emine Özlem Karakılıç, diğer kayınbirader Bekir Cihan Karakılıç, ailenin komşuları ve aynı zamanda akrabaları olan Filiz Kahya ile eşi Mehmet Kahya’nın cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsilerin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Kahya çiftinin Bozdağan ilçesinde, diğer üç kişinin ise Nazilli’de kılınacak cenaze namazlarının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Katil zanlısı Mustafa Duran, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

‘KİLİT DEĞİŞİNCE HİÇ DÜŞÜNMEDEN GİTTİM, SALDIRIYI YAPTIM’

Aydın’ın Nazilli ilçesinde iki pompalı tüfekle 5 kişiyi öldürüp, eşi ve kızıyla birlikte 4 kişiyi yaralayan Mustafa Duran’ın ifadesinde kayınbiraderi Birol Karakılıç ile onun eşi Emine Özlem Karakılıç’ın ölümüne üzüldüğünü söylediği öğrenildi. Duran, katliamdan sonra Yenipazar ilçesine gittiğini, ardından otomobilini terk edip, gece yarısı yürüyerek İsabeyli Mahallesi’ndeki yakını Ahmet A.’nın evine geldiğini, geceyi burada geçirdiğini, sabah katliamda kullandığı 2 ruhsatsız pompalı tüfekle birlikte polise teslim olduğunu antattı.

Pişman olduğunu söyleyen Mustafa Duran’ın, “Evimin kilidinin değiştirildiğini görünce buna çok sinirlendim. Beni yalnız bıraktıklarını düşündüm. Hiç düşünmeden eşimin yaşadığı eve gittim, saldırıyı yaptım. Birol Karakılıç çok delikanlıydı. Ona ve eşinin ölümüne çok üzüldüm” dediği öğrenildi.

Bu arada Mustafa Duran’ın olayda kullandığı 09 RG 745 plakalı hafif ticari araç da, terk ettiği yerden Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliğine çekilerek, inceleme yapıldı.

CENAZELER GETİRİLDİ

Boşanma aşamasında olduğu eşinin kaldığı eve giden Mustafa Duran’ın pompalı tüfekle gerçekleştirdiği katliamda ölen kayınbiraderi Birol Karakılıç, onun eşi Emine Özlem Karakılıç, diğer kayınbirader Bekir Cihan Karakılıç’ın cenazeleri Aydın’ın Nazilli ilçesine, ailenin komşuları ve aynı zamanda akrabaları olan Filiz Kahya ile eşi Mehmet Kahya’nın cenazeleri ise Bozdoğan ilçesine getirildi.

BABANIN AĞIDI YÜREK DAĞLADI

Birol Karakılıç ve eşi Emine Özlem Karakılıç için, cinayetin işlendiği, Nazilli’nin İstiklal Mahallesi’ndeki evlerinin önünde helallik alındı. Yakınları, gözyaşları içerisinde haklarını helal etti. Daha sonra cenazeler, kırsal Bozyurt Mahallesi’ndeki camiye götürüldü. Çift için ikindiden sonra, vakit namazı beklenmeden cenaze namazı kılındı. Cenaze namazı sırasında Emine Özlem Karakılıç’ın babası Niyazi Sakallıoğlu, yakınlarının yardımıyla ayakta durabildi. Cenaze namazlarının kılınmasının ardından Karakılıç çifti, mahalle mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Baba Sakallıoğlu, “Ah benim yavrularım” diyerek ağıt yaktı.

BOZDOĞAN’DA DA ÜZÜNTÜ HAKİM

Mustafa Duran’ın öldürdüğü Filiz Kahya ve Mehmet Kahya çiftinin cenazeleri ise Aydın’ın Bozdoğan ilçesinin Yazıkent Mahallesi’ne getirildi. Aşağı Cami’ye getirilen çift için cemaatten helalik alındı. İkindiden sonra, vakit namazı beklinmeden kılınan cenaze namazının ardından Filiz Kahya ve Mehmet Kahya çifti de Yazıkent Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenaze töreninden önce, ölen çiftin oğlu 9 yaşındaki Halil Utku Kahya, caminin önüne getirildi. Ancak bir süre sonra yakınları, küçük çocuğu otomobile bindirip buradan götürdü.

Öldürülenlerden Bekir Cihan Karakılıç’ın ise daha sonra toprağa verileceği öğrenildi.

DHA