Aydın’da araç içerisinde yanmış ceset bulundu

Aydın'da yanmış araç içerisinde kimliği henüz belirlenemeyen bir ceset bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre Çine’de Karakollar Mahallesi yatır mevkiinde bir arazide yanan otomobil içerisinde yanarak öldüğü tahmin edilen bir ceset bulundu. İLGİLİ HABER Küçükçekmece'deki vahşetin detayları ortaya çıktı KİMLİĞİ BELİRLENEMEDİ Yanan aracı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri olay yerine gelerek inceleme yaptı. Kimliği belirlenemeyen ceset, incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp morguna gönderildi. SORUŞTURMA BAŞLATILDI Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. İHA

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