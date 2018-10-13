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Aydın’da araç içerisinde yanmış ceset bulundu

Aydın'da yanmış araç içerisinde kimliği henüz belirlenemeyen bir ceset bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

android-time 22:31 13 Ekim 2018
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Aydın’da araç içerisinde yanmış ceset bulundu
Aydın'da yanmış araç içerisinde kimliği henüz belirlenemeyen bir ceset bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre Çine’de Karakollar Mahallesi yatır mevkiinde bir arazide yanan otomobil içerisinde yanarak öldüğü tahmin edilen bir ceset bulundu.

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KİMLİĞİ BELİRLENEMEDİ

Yanan aracı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri olay yerine gelerek inceleme yaptı.

Kimliği belirlenemeyen ceset, incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp morguna gönderildi.

FOTO: İHA - Aydın'da araç içerisinde yanmış ceset bulundu

FOTO: İHA – Aydın'da araç içerisinde yanmış ceset bulundu

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.  İHA

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Son güncelleme: android-time 23:0813.10.2018
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