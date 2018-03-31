Aydın’da mide bulandıran olay.. Anne-babalığınız batsın!

Aydın'ın Efeler ilçesinde öz kızı 10 yaşındaki N.K.'ye cinsel istismarda bulunup, eşiyle cinsel ilişkiye girdiği sırada izlemeye zorladığı iddiasıyla gözaltına alınan G.K. (33) tutuklandı. Anne M.K. ise serbest bırakıldı.

Aydın’da G.K. ile M.K. çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü normalin dışında tavırlar sergilemeye başladı. Durumdan şüphelenen çocuğun ilkokul 4’üncü sınıftaki öğretmeni, küçük çocukla diyalog kurdu. Bu diyalog sırasında çocuk ailesinden cinsel şiddet gördüğünü anlattı. Çocuğun iddiasına göre, babası G.K., küçük kıza cinsel istismarda bulundu. Ayrıca G.K. ve eşi, ilişkiye girerken küçük çocuğu odaya alarak izlettirdi. Bu durum 1.5 yıl sürdü. Çocuğun doktor raporu olayı doğruladı. Savcılık harekete geçti ve G.K. ve eşi M.K.’yi gözaltına alındı.

G.K. iddiaları reddederken, cinsel ilişkiyi izlettiklerini kabul eden eşi M.K., “Kocam çocuklarıma şiddet uygular diye korktum, kimseye söyleyemedim” dedi. İğrenç olayın ortaya çıkarılmasından sonra adliyeye sevk edilen koca G.K. tutuklandı, eşi M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tüm çocuklar, çiftin yakınlarına teslim edildi.

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)