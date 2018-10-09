Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Aydın’da otomobil bariyere çarptı! 3 ölü, 2 yaralı  

Aydın'ın Karacasu ilçesinde bir otomobilin bariyere çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

android-time 04:40 9 Ekim 2018
Haberler Gündem
Aydın’da otomobil bariyere çarptı! 3 ölü, 2 yaralı  
Aydın'ın Karacasu ilçesinde bir otomobilin bariyere çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kuyucak ilçesinden Karacasu istikametine seyreden Hazar Canbaz (20) idaresindeki 20 AAZ 682 plakalı otomobil, Karacasu-Tavas yol ayrımında kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis ve itfaiye acil kurtarma sağlık (AKS) ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçta sıkışan sürücü Hazar Canbaz ile Davut Arısan (20) ve Nurdane Geryüz’ün (21) olay yerinde öldüğü belirlendi. Otomobildeki diğer kişiler Emre Burak (20) ve Dilan Şener (20) ise yaralandı. AKS ekiplerince otomobilden çıkarılarak ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yaşamını yitiren 3 kişinin cesetleri ise Karacasu Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Öte yandan, kazada ölen Nurdane Geryüz ile yaralı Dilan Şener’in, Karacasu Meslek Yüksekokulu öğrencisi olduğu belirtildi. AA

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar