Aydın’da temizlik işçisi Murat Tekin’den 48 gündür haber alınamıyor!

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde kadrolu temizlik işçisi olarak çalışan, üç çocuk babası Murat Tekin'den 48 gündür haber alınamıyor. Basın mensuplarına açıklamada bulunan Sakine Tekin, eşi Murat Tekin'in bulunması için yetkililere çağrıda bulundu. Sakine Tekin, "Eşimin başına bir şey gelecek diye korkuyorum. Bir an önce bulunması için aramadık yer bırakmadık. 3 çocuğumuz var, evimiz kira. Eşimin kaybolması bizi çok etkiledi. Sadece kimliğini alarak gitmiş. Cüzdanı ve içindeki 2 bin TL maaşı bile burada bırakmış" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde gece vardiyasında çalışan işçi 3 çocuk babası Murat Tekin, 22 Ağustos günü saat 19.30 sıralarında, evine yemeğe gideceğini söyleyerek iş yerinden ayrıldı.

İLGİLİ HABER Günlerdir ailesi için ağlıyordu... Katliam yaptı kanal kanal dolaştı

EN SON 25 AĞUSTOS’TA GÖRÜLDÜ

Eve gelen Tekin, içinde 2 bin TL bulunan cüzdanını bırakarak, sadece kimliğini yanına aldı ve dışarı çıktı. Eşini sabah evde göremeyen, sonrasında ise kendisine ulaşamayan Sakine Tekin, polise kayıp başvurusunda bulundu. 48 gündür haber alınamayan Murat Tekin’in en son 25 Ağustos’ta, Efeler ilçesindeki Sevgi Yolu’ndan geçtiği belirlendi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, Murat Tekin’in elinde bavul taşıdığı görüldü. Cep telefonu sinyalinden yapılan takipte Murat Tekin’in 17 saniyelik görüşme yaptığı, daha sonra telefonundan sinyal de alınamadığı ortaya çıktı.

“BAŞINA BİR ŞEY GELECEK DİYE KORKUYORUM”

Hiçbir sıkıntılarının olmadığını söyleyen Sakine Tekin, “Benim kocamı bir işe karıştırdılar yoksa bizi bırakıp gitmezdi. Haftalardır bir haber alırız diye bekliyoruz ama hiçbir ize rastlamadık. Bizim maddi ve manevi sıkıntımız yoktu. Eşimin başına bir şey gelecek diye korkuyorum. Bir an önce bulunması için aramadık yer bırakmadık. 3 çocuğumuz var, evimiz kira. Eşimin kaybolması bizi çok etkiledi. Sadece kimliğini alarak gitmiş. Cüzdanı ve içindeki 2 bin TL maaşı bile burada bırakmış” dedi. DHA