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Aydın’da yürek yakan görüntü!

Aydın'ın Yenipazar ilçesindeki ağaçlandırma sahasında çıkan yangında 2,5 hektarlık alandaki kızılçam ağaçları zarar gördü. Alevler havadan ve karadan müdahale ile 2 saatte söndürülebildi.

android-time 22:04 28 Eylül 2018
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Aydın’da yürek yakan görüntü!
Aydın'ın Yenipazar ilçesindeki ağaçlandırma sahasında çıkan yangında 2,5 hektarlık alandaki kızılçam ağaçları zarar gördü. Alevler havadan ve karadan müdahale ile 2 saatte söndürülebildi.

Yenipazar’ın kırsal Donduran Mahallesi, Gocadere Mevkisi’ndeki çam ormanı ağaçlandırma sahasında bugün saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

Foto: İHA

Foto: İHA

Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 5 helikopter, 2 uçak, 3 ilk müdahale aracı, 4 pick-up, 12 arazöz, 8 su ikmal aracı, 2 treyler, 2 dozer, 6 teknik hersonel, 4 memur ve 75 yangın söndürme işçisi sevk edildi.

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Foto: İHA

Alevler, havadan ve karadan müdahale ile 2 saatte güçlükle söndürüldü. İlk belirlemelere göre ağaçlandırma sahasındaki 2,5 hektarlık alandaki çam ağaçları küle döndü.

Foto: İHA

Foto: İHA

“YANGIN KASITLI OLARAK ÇIKARILDI”

Yanan alanda söndürme çalışmalarını izleyip, incelemelerde bulunan AKP Yenipazar İlçe Başkanı Mehmet Sümer, “Bu bölgenin yakınında 3 gün önce de yangın çıkmıştı. Yangının kasıtlı olarak çıkartıldığını düşünüyorum. Orman ekiplerimiz hızlı müdahale ile yangını daha fazla büyümeden söndürdü. kendiledini kutluyorum” dedi. Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.  DHA

Foto: İHA

Foto: İHA

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