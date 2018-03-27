AYGAD’dan yeni yerinde birlik ve beraberlik mesajı

Anadolu Yakası Gazeteciler Cemiyeti, Sultanbeyli'deki yeni yerinde üyelerini ağırladı. Yoğun katılımla gerçekleşen organizasyonda görüş alışverişinde bulunan üyeler, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Anadolu Yakası Gazeteciler Cemiyeti, Sultanbeyli’deki yeni yerinde üyelerini ağırladı. Yoğun katılımla gerçekleşen organizasyonda görüş alışverişinde bulunan üyeler, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Anadolu yakasındaki gazetecileri tek çatı altında toplamayı amaç edinen ve çıktığı bu yolda emin adımlarla ilerleyen Anadolu Yakası Gazeteciler Cemiyeti (AYGAD), Sultanbeyli’deki yeni yerinde üyelerini ağırladı.

BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI VERİLDİ

Katılımın yoğun olduğu kahvaltı organizasyonunda bir araya gelen AYGAD üyeleri, ülke gündemi ve yerel sorunlarla alakalı önemli istişarelerde bulundu. Ülkenin içinden geçmekte olduğu zor süreçte vatandaşa doğru bilgi akışı sağlamak gibi zor bir görevi üstlendiklerine dikkat çeken AYGAD üyeleri, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

AHMET IŞIK: YEREL GAZETECİLER DİLENCİ DEĞİL

Kahvaltı programında üyelere hitaben bir konuşma yapan usta gazeteci Ahmet Işıkdağ, önümüzdeki 2019 yerel seçimlerinde yerel basının hak ettiği değeri görmesi için AYGAD olarak her türlü gayreti ortaya koyacaklarını vurguladı. Cemiyet olarak yerel gazetecilerin dilenci gibi görülmesinden son derece rahatsız olduklarına dikkat çeken Işıkdağ, “Gazeteci arkadaşlar genelde halkın sorunlarını yazıp çizdikleri için kendi sorunlarına çok fazla eğilemezler. Bu cemiyetin oluşum amacı, bazı kesimler tarafından dilenci olarak görülen yerel gazetecilerin hak ettiği değeri görmesine hizmet ediyor. Yerel gazetecilerin sorunlarının çözülmesi için yasalarda yapılması gereken değişikliklerle ilgili titiz bir çalışma yürütüyoruz. Bugün buraya gelen ve bu çatı altında birlik mesajı veren arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.