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Aylığını izinsiz çektiği iddiasıyla torunundan şikayetçi oldu

Adana'da 90 yaşındaki kadın, bankamatik kartını izinsiz alıp 65 yaş aylığını çektiği iddiasıyla torunundan şikayetçi oldu.

android-time 10:10 12 Haziran 2018
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Adana'da 90 yaşındaki kadın, bankamatik kartını izinsiz alıp 65 yaş aylığını çektiği iddiasıyla torunundan şikayetçi oldu.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi’nde kendisine ait iki katlı metruk evin üst katında yalnız yaşayan 90 yaşındaki Nuriye T, bankamatik kartını bulamayınca 65 yaş aylığını çekmek için kimliğiyle PTT şubesine gitti.

Görevlilerden hesabında para olmadığını öğrenen yaşlı kadın, torunu İ.T’nin hesabındaki parayı çektiğini öne sürerek şikayette bulundu.  Yürüme güçlüğü çeken Nuriye T, gazetecilere, önceki gün torunu İ.T’nin evine gelip cüzdanını karıştırdığını ancak sadece para alıp ayrıldığını düşünerek sessiz kaldığını söyledi.

Yakınlarının kendisini yalnız bıraktığını, bakacak kimsesinin olmadığını belirten Nuriye T, “Şimdi de parasız bıraktılar.” ifadesini kullandı.

AA

Son güncelleme: android-time 10:4012.06.2018
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