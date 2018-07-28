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Aynı uygulama neden Tekirdağ’da yapılmadı?

Aşırı yağış nedeniyle Kocaeli'nin Körfez ile Gebze istasyonları arasındaki demiryolu hattı dün ulaşıma kapatıldı. Yapılan kontrollerin ardından yol yeniden ulaşıma açılırken akıllara aynı uygulama Tekirdağ'da 24 insanımızın hayatını kaybettiği tren yolu için neden yapılmadı sorusunu getirdi?

android-time 10:42 28 Temmuz 2018
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Aynı uygulama neden Tekirdağ’da yapılmadı?
Aşırı yağış nedeniyle Kocaeli'nin Körfez ile Gebze istasyonları arasındaki demiryolu hattı dün ulaşıma kapatıldı. Yapılan kontrollerin ardından yol yeniden ulaşıma açılırken akıllara aynı uygulama Tekirdağ'da 24 insanımızın hayatını kaybettiği tren yolu için neden yapılmadı sorusunu getirdi?

Edirne-Uzunköprü’den İstanbul’a hareket eden yolcu treni 8 Temmuz Pazar günü Tekirdağ’ın Çorlu yakınlarında raydan çıkmış kazada 24 kişi hayatını kaybetmiş 318 kişininde  yaralanmıştı. Yapılan araştırmada kazanın sebebi aşırı yağış nedeniyle çöken menfez olarak tespit edilmişti.

TCDD Genel Müdürlüğü, dün aşırı yağış nedeniyle Kocaeli’nin Körfez-Gebze istasyonlarındaki demiryolu hattının ulaşıma kapatıldığını duyurmuştu. Gerekli çalışmaların tamamlanmasının ardından hat yeniden tren trafiğine açılırken akıllara 24 insanımızı kaybettiğimiz feci kazanın yaşandığı hatta aynı uygulama neden yapılmadı sorusunu getirdi? Gerektiği gibi o hat üzerinde kontroller sağlanmış olsaydı yürekleri yakan felaketin önüne geçilmesi işten bile değildi.

Çorlu'daki tren kazasına aşırı yağış nedeniyle çöktüğü iddia edilen bu menfez sebep olmuştu

Çorlu’daki tren kazasına aşırı yağış nedeniyle çöktüğü iddia edilen bu menfez sebep olmuştu. Foto: Anadolu Ajansı

Son güncelleme: android-time 10:4828.07.2018
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