Ayrılmak isteyen eşini öldüren Uzman Çavuş için ‘tahrik yalanı’ iddiası

Geçtiğimiz ay 14 yıllık eşi Esra Köşker'i tabancayla vurarak öldüren Uzman Çavuş Vehbi Köşker hakkında müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Ancak uzman çavuşun "Eşim bana'Başka bir adamla görüşüyorum. O senden daha iyi baba olur' deyince kendimi kaybettim" şeklindeki ifadesi, ölen kadının ailesi tarafından "Katil tahrik indiriminden yararlanmaya çalışıyor. Daha önce de ölümle tehdit etmişti" tepkisine neden oldu. İşte kanlı olaydaki 'tahrik' detayı...

Nevşehir'de 4 Haziran 2018'de meydana gelen olayda; 32 yaşındaki Esra Köşker, boşanmak istediği Uzman Çavuş eşi Vehbi Köşker tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü.

Uzman Çavuş Vehbi Köşker ifadesinde; boşanmak üzere olduğu eşini ikna etmek için onun yanına son kez gittiğini, görüşmede aralarında tartışma çıktığını, karısının kendisine bir başka adamın ismini vererek “M.D. ile görüşüyorum. O senden daha iyi baba olur” dediğini ve bu sözler üzerine tahrik olup kendisini kaybettiğini iddia etti. Soruşturma sonunda; Uzman Çavuş Vehbi Köşker hakkında ‘Eşi tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Ancak ölen Esra Köşker'in kız kardeşi Merve Kaçar ise “Bir gün önce 3 mermi ile geleceğini söyleyen bir adam nasıl olurda bir anlık sinirle eşini vurmuştur. Kız kardeşime iftira atarak indirimlerden yararlanmak istiyor” diye katil eniştesinin ‘tahrik indiriminden’ yararlanmak için yalan söylediğini savundu.

İDDİANAMEDE OLAYIN DETAYLARI ANLATILDI

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede de öldürülen kadının olaydan bir gün önce, polise giderek “Eşim beni ölümle tehdit ediyor” diye korunma talebinde bulunduğu anlatıldı.

‘3 MERMİ ALIP GELİYORUM'

İddianemede; çiftin Ankara’da ikamet ettikleri, Uzman Çavuş Vehbi Köşker'in ise Silopi'de görev yaptığı hatırlatıldı. 14 yıllık evli çiftin arasında son yıllarda sorunlar yaşandığı belirtilen iddianemede 3 Haziran günü Vehbi Köşker’in eşini telefonla aradığı ve yine tartıştıkları belirtildi. Tartışma üzerine ise Esra Köşker’in kocasına, Nevşehir'e ailesinin yanına gideceğini söylediği, karısının bu kararına öfkelenen Uzman Çavuş’un ise ona ‘3 mermi alıp geliyorum' dediği vurgulandı.

Tarafların ve şahitlerin ifadesine göre hazırlanan iddianamede kanlı süreç şu şekilde anlatıldı;

KAYIN PEDERİNDEN YARDIM İSTEDİ

Esra Köşker, Nevşehir ‘e ailesinin yanına gider gitmez eşi Vehbi Köşker'den şikayetçi oldu. Şüpheli Köşker'in ‘3 mermi alıp geliyorum' sözleri üzerine emniyete giderek uzaklaştırma talep etti. İşlemler sürerken Vehbi Köşker eşi ile barışmak için kayınpederinden yardım istedi. Vehbi Köşker, Nevşehir'e geldiğinde kayınpederinin yardımı ile eşini barışmaya ikna etmeye çalıştı ancak Esra Köşker barışmak istemediğini yenilemesi üzerine öfkeli koca evden ayrıldı.

SON BİR ŞANS İSTEDİ

Ertesi gün yeniden eşini barışmaya ikna etmek için görüşmek isteyen Köşker, kayınpederinden bir kez daha yardım istedi. Kayınpeder, kızının görüşmek istemediğini ve boşanmak istediğini telefonda iletmesine rağmen Vehbi Köşker ısrarını sürdürdü. Kayınpeder damadının ısrarları üzerine kızını kocasıyla son bir kez konuşması için dışarıya çıkardı. Kızı ile damadını arabanın içinde konuşması için yalnız bıraktı.

“DOĞU GÖREVİM BİTİYOR ANKARA’YA DÖNERİZ”

Vehbi Köşker, Güneydoğu'da ki görevinin birkaç ay sonra biteceğini, Ankara'ya birlikte sorunları aşabileceklerini söyledi. Esra Köşker ise birlikte yaşayamacaklarını boşanmalarının gerektiğini söyleyerek barışmayı kabul etmedi.

EŞİNİ VURDU… POLİSİ ARAYIP TESLİM OLDU!

Vehbi Köşker ifadesinde; ayrılmaları durumunda kızlarının bu süreçten olumsuz etkileneceğini söylediğini buna ise eşinin “M.D. ile görüşüyorum. O senden daha iyi baba olur” dediğini savundu. Karısının bu sözleri üzerine yanında bulunan silahını sinirle eşine doğrutarak iki el ateş ettiğini belirten uzman çavuş daha sonrada olay yerinden kaçtığını itiraf etti.

POLİSİ ARADI VE TESLİM OLDU

Olay yaşandığı yerin yakınındaki petrol istasyonuna kaçan Köşker, istasyondaki çalışanlardan yardım isteyerek gelen polis ekiplerine silahını vererek teslim oldu.

‘'3 MERMİ İLE GELECEĞİNİ SÖYLEYEN BİRİ NASIL BİR ANLIK SİNİRLE EŞİNİ VURUR!''

Esra Köşker'in kız kardeşi Merve Kaçar ise katil eniştesinin iddiasını yalanladı. Sözcü’ye konuşan Merve Kaçan “Bir gün önce 3 mermi ile geleceğini söyleyen bir adam nasıl olurda bir anlık sinirle eşini vurmuştur. Kız kardeşime iftira atarak indirimlerden yararlanmak istiyor. Kız kardeşim durumun farkında olduğu için ailesinin yanına sığınmış ve uzaklaştırma talebinde bulunmuştur. İftira ile durum hafifletilmeye çalışılmaktadır. Tek istediğimiz kız kardeşimizi böyle tasarlayarak öldüren adamın indirimlerden faydalanmadan en ağır cezayı almasıdır.'' dedi. Vehbi Köşker’in önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacağı öğrenildi.