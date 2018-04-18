Ayşe Öğretmen davasında flaş gelişme

Katıldığı bir televizyon programında "çocuklar ölmesin" dediği için 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve cezasının infazı için Cuma günü 6 aylık bebeğiyle cezaevine girecek olan Ayşe öğretmen için Anayasa Mahkemesi harekete geçti. Ayşe Çelik’in avukatı Karaman, sosyal medyadan duyurduğu haberde yüksek mahkemenin dosyayı gündemine aldığını açıkladı.

Öğretmen Çelik, Diyarbakır'dan iki yıl önce telefonla bağlandığı Beyaz Show'da “Çocuklar ölmesin” dediği için “örgüt propagandası” suçlamasıyla 1 yıl 3 aylık hapis cezasına çarptırılmıştı. Çelik'in cezasının infazı doğum yapacağı için 20 Nisan 2018 tarihine ertelenmişti. İLGİLİ HABER Ayşe öğretmen, bebeğiyle beraber hapse giriyor Avukatı ‘müjde’ diye duyurdu Ayşe Öğretmen'in avukatı Mahsuni Karaman, haberi sosyal medya hesabından “müjde” diyerek şu ifadelerle duyurdu: “Müjde: Anayasa Mahkemesi Ayşe Öğretmen'in dosyasını bugün gündeme aldı. Şimdi olumlu karar bekliyoruz. Herkesin emeğine sağlık.”