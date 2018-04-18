Ayşe Öğretmen davasında flaş gelişme

Öğretmen Çelik, Diyarbakır'dan iki yıl önce telefonla bağlandığı Beyaz Show'da “Çocuklar ölmesin” dediği için “örgüt propagandası” suçlamasıyla 1 yıl 3 aylık hapis cezasına çarptırılmıştı. Çelik'in cezasının infazı doğum yapacağı için 20 Nisan 2018 tarihine ertelenmişti.
Avukatı ‘müjde’ diye duyurdu
Ayşe Öğretmen'in avukatı Mahsuni Karaman, haberi sosyal medya hesabından “müjde” diyerek şu ifadelerle duyurdu:
“Müjde: Anayasa Mahkemesi Ayşe Öğretmen'in dosyasını bugün gündeme aldı. Şimdi olumlu karar bekliyoruz. Herkesin emeğine sağlık.”