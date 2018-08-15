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Ayvalık’ta orman yangını

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi Cunda (Alibey) adasında çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangında 3 dönüm tarım ve orman arazisi zarar gördü.

android-time 13:05 15 Ağustos 2018
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Balıkesir’in Ayvalık ilçesi Cunda (Alibey) adasında çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangında 3 dönüm tarım ve orman arazisi zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Patriçya mevkiinde sahil şeridinde başlayan yangın kısa sürede büyüyerek ormana sıçradı.

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Yangın şiddetli rüzgarın etkisiyle sür’atle büyüdü. Yangına Orman Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter havadan, 6 arozöz ve bir ilk müdahale aracı ise yerden müdahale etti. Yangında 3 dönüm şahıs ormanı ve tarım arazisi zarar gördü.

Söndürme çalışmalarına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de destek verdi.
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Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın bölgesinde ekipler soğutma çalışmalarına başladı.

Yangının piknik ateşinden çıktığı sanılıyor.

AA- İHA

Son güncelleme: android-time 13:3515.08.2018
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