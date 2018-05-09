Ayvalıtaş davasında mahkeme 4. kez rapor istedi

Gezi Parkı eylemlerine destek amacıyla Ümraniye’de gerçekleşen yürüyüş sırasında Mehmet Ayvalıtaş’ın bir aracın çarpması sonucu ölümüne ilişkin 2 sanığın yargılandığı davada, mahkeme heyeti, sanıkların kusur durumları ile ilgili yeni bilirkişi raporu alınmasını istedi.

Gezi Parkı eylemlerine destek amacıyla Ümraniye'de gerçekleşen yürüyüş sırasında Mehmet Ayvalıtaş'ın (20) bir aracın çarpması sonucu ölümüyle ilgili 2 sanığın “taksirle adam öldürme ve yaralama” suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 19. duruşmasında, tutuksuz sanıklar Mehmet Görkem Demirbaş ve Cengiz Aktaş ile Mehmet Ayvalıtaş'ın babası Ali Ayvalıtaş ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Çok sayıda izleyicinin yanı sıra davayı HDP eş genel başkanı Serpil Kemalbay ile HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya da izledi.

3. RAPORA DA İTİRAZ

Ayvalıtaş ailesinin avukatları Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi Uzmanlar Kurulu'ndan gelen ve Mehmet Ayvalıtaş ile Seyit Kartal'ın ‘asli kusurlu' olduğunun belirtildiği 3. rapora itiraz etti. Sanıkların olması gereken hızdan daha yüksek hızda araç kullandıklarını söyleyen Ayvalıtaş ailesinin avukatı Sevgi Evren Köroğlu, “Gerekli tedbirleri almayarak Mehmet Ayvalıtaş'ın hayatını kaybetmesine Seyit Kartal'ın da yaralanmasına neden oldular. Bu rapor yok hükmündedir. Yeniden rapor aldırılmasına karar verilmesini talep ediyorum” dedi.

Sanık Mehmet Görkem Demirbaş'ın avukatı Yalçın Tura ise raporun yasaya uygun olduğunu söyleyerek, “Çelişki söz konusu değildir. Yeniden rapor aldırılması talebinin reddine karar verilsin” dedi.

‘SİZİ ALLAH'A HAVALE EDİYORUM'

Baba Ali Ayvalıtaş mahkeme heyetine seslenerek, “Oğlum askere gidecekti, iki ayı vardı. Öldürüldü. Ben by pass oldum. Eğer bu adalet yerine gelmezse sizi Allah'a havale ediyorum” dedi.

YENİ RAPOR İSTEDİ

Mahkeme heyeti, dosyanın İTÜ Ulaştırma bölümünde görev yapan öğretim görevlilerinden oluşan 3 kişilik bilirkişi heyetine gönderilerek, sanıkların kusur durumları ile ilgili rapor düzenlenmesine karar verdi.

DURUŞMA SONRASI AÇIKLAMA

Avukat Sevgi Evren Köroğlu, “Bugün davamızın 19. duruşmasına girdik. Adalet arayışımızı sürdürüyoruz. Bu davada bilirkişi raporları alındı. En son Adli Tıp Kurumu'nda alınan raporun içeriğinin ne kadar boş olduğuna dair bugün savunmamızı dile getirdik. Mahkeme heyetini bağımsız bir heyetten, İTÜ'den bilirkişi raporu alınmasına ikna etmiş olduk. Bu 4. rapor olacak. Burada asıl amacımız, beraatı engellemek istiyoruz” dedi.

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya ise, “Desteğimiz, dayanışmamız 5 yıldır devam ediyor, diğer gençlerimizin davalarında olduğu gibi. Ailesi ve avukatlarıyla bugün son derece açıklayıcı bir savunma yapıldı. Bu sefer Adli Tıp Kurumu değil İTÜ'den talep edilen bir raporla eksik kalan ayrıntıların ortaya çıkacağını umut ediyoruz. Umuyoruz ki, gelecek olan raporda eksik kalan ayrıntılar ortaya çıksın ve suçlu olma hak ettiği cezayı bulabilsin” diye konuştu. Baba Ali Ayvalıtaş da, “İnanın güneş doğacak. Adalet yerini bulacak” dedi.