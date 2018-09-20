Azeri iş adamına ‘hisse’ kurşunu!

İstanbul Bakırköy'deki ofisinde öldürülen Gazeteci Sevil Nuriyeva’nın eşi Azerbaycanlı iş adamı Etimat İsmayılov olayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Gözal Damirov şoförü ile birlikte Beşiktaş'ta saat 01.00 sıralarında yakalandı. Alınan ilk bilgilere, olayın Etimat İsmayılov ile şüpheli Gözal Damirov arasında yüzde 2’lik hisse devri sırasında yaşanan tartışma sonrası meydana geldiği iddia edildi.

İddialara göre, Gözal Damirov dün öğlen saatlerinde bir şirketin yüzde 2'lik hisse devirlerini konuşmak için Etimat İsmayılov'un Florya'daki ofisine geldi. Uzun süren tartışmaların ardından hisse devri işlemi bir türlü yapılamadı.

HİSSE DEVRİNDE ANLAŞMAZLIK ÇIKTI

Demirov belli bir süre sonra ofisten ayrılıp evine gitti ve silahı ile birlikte tekrar döndü. Hisse devrinin yine yapılamaması üzerine aralarındaki tartışma büyüdü. Tartışma sonrası Gözal Damirov Etimat İsmayılov‘u öldürerek kaçtı.

CİNAYET SİLAHI ELE GEÇİRİLDİ

Olayın ardından kaçan Gözal Damirov şoförü ile birlikte Beşiktaş’ta saat 01.00 sıralarında polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler cinayette kullanılan ruhsatsız tabancayı da ele geçirdi.

Gözaltına alınan Gözal Damirov ve şoförü emniyete götürülerek sorguya alındı.

GAZETECİ SEVİL NURİYEVA'NIN KOCASIYDI

SSCB döneminde Azerbaycan Cumhuriyet Başsavcılığı ve bir dönemde Adalet Bakanlığı yapan İlyas İsmayılov'un oğlu olan işadamı Etimat İsmayılov aynı zamanda Gazeteci Sevi Nuriyeva'nın eşi olarak biliniyordu.

KATİL ESKİ POLİS MÜDÜRÜ

Emekli albay olan Gözal Damirov'un 1990’lı yılların başında Azerbaycan'da İl Emniyet Müdürlüğü görevinde bulunduğu, Bakü’de bir buzdolabı fabrikasının yöneticisi olduğu belirtildi.