Azeri işadamı cinayetinin şüphelileri tutuklandı

Florya’daki ofisinde Perşembe günü Azeri İşadamı Etimad İsmailov, silahla vurularak öldürüldü. Olayın ardından aralarında alacak verecek meselesi bulunduğu anlaşılan Gözel Demirov ile şoförü yakalanarak gözaltına alındı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
Polisteki işlemleri tamamlanan Demirov ile şoförü, Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi. Demirov ile şoförü “Kasten adam öldürmek” suçlamasıyla mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. DHA
6662’ye SOZCU yaz gönder, reklamsız sözcü plus’a anında abone ol. (Türkiye'den)