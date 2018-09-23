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Azeri işadamı cinayetinin şüphelileri tutuklandı

Bakırköy'de, Azeri işadamı Etimad İsmailov'un ofisinde silahla vurularak öldürülmesi olayının şüphelileri tutuklandı.

android-time 22:47 23 Eylül 2018
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Bakırköy'de, Azeri işadamı Etimad İsmailov'un ofisinde silahla vurularak öldürülmesi olayının şüphelileri tutuklandı.

Florya’daki ofisinde Perşembe günü Azeri İşadamı Etimad İsmailov, silahla vurularak öldürüldü. Olayın ardından aralarında alacak verecek meselesi bulunduğu anlaşılan Gözel Demirov ile şoförü yakalanarak gözaltına alındı.

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CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Polisteki işlemleri tamamlanan Demirov ile şoförü, Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi. Demirov ile şoförü “Kasten adam öldürmek” suçlamasıyla mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. DHA

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Son güncelleme: android-time 23:2423.09.2018
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