Aziz Kocaoğlu’ndan AKP’ye: Aynen iade ediyorum!

İzmir Büyükşehir Belediyesi, otopark açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu yaklaşan yerel seçimlere yönelik açıklamalarda bulundu. Kocaoğlu AKP il teşkilatından gelen sataşmalar için de "Aynen iade ediyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de yerel yönetimlerin yaptığı ilk tam otomatik katlı otoparkı olan Alsancak Otoparkı ile Hatay Pazaryeri Katlı Otoparkı, Atatürk Kapalı Spor Salonu Önü Yeraltı Otoparkı, Bahriye Üçok Yeraltı Otoparkı, Kültürpark Yeraltı Otoparkı, Alaybey Katlı Otoparkı ve Buca Kasaplar Meydanı Yeraltı Otoparkı gibi önemli yatırımları kente kazandıran Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Konak'ın otopark ihtiyacına cevap veren yeni bir projeyi daha hayata geçirdi. Hatay'da 465 kapasiteli, 8 katlı otopark törenle hizmete açıldı.

“3 DEFA HAMAMA GİRDİM”

Konuşmasının önemli bölümünü yerel seçim sürecine ayıran İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, ‘Aday olmayacağım' açıklamasına rağmen hala “siyaset malzemesi” yapılmasını eleştirerek, “Hiç olmazsa 6 ay kafamız rahat eder diye düşünüyorduk. dedik ama böyle bir şansımızın olmadığını her gün biraz daha fazla görüyoruz. 2004'te başkan olduktan sonra 2007'den bu yana yapılan bütün seçimler İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Başkanı üzerinden sürdürüldü. Bugün de aday olmadığımız halde seçim yine bizim üzerimizden sürdürülüyor. Biz tüm eleştirilere açığız. En ufak bir sıkıntımız yok. Ancak yanlışın da, manipülasyonun da, haberleri çarptırmanın da, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni karalamak için yapılan asparagas haberlerin karşısında dimdik duracağımızı belirtmek istiyorum. Özellikle seçime giren arkadaşlara kolay gelsin. Ben 3 defa o hamama girdiğim için epey tecrübeliyim. 4'üncü kalsın dedik” ifadelerini kullandı.

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“FİKİR ALINIR VERİLİR”

Başkan Aziz Kocaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Belediye başkanları toplantısında Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu beni çağırdı. ‘İzmir hakkında bir çalışma yapar mısın? dedi. Ben de hazırlık yapıp gittim, bilgi verdim. Böyle durumlarda genel merkeze fikir alınır, verilir. Önemli olan, fikir alındıktan sonra uygulanıp uygulanmadığıdır. Onlar Ankara'dan bakar, biz buradan bakarız. MYK'da, PM'de dengeler vardır. Ona göre şekillenir. İki tane arkadaşımızın adı basında yer aldı. ‘Kocaoğlu bunlara karşı’ diye bir söz çıkmış. O arkadaşlarla ilgili hiçbir beyanatım olmadı. 4 gündür evde yatıyorum. Hiçbir arkadaşımla da bu konularda herhangi bir problemim yok. Ama doğal olarak 15 sene büyükşehir koltuğunda oturan insanın fikir beyan etmesinin son derece normal olduğunun kabul edilmesi de gerekir. Yine aynı laflar kulağımıza geliyor. ‘Belediye başkanları şuna, buna karışmasın’ deniyor. Milletvekilleri, genel başkan yardımcıları her şeye karışsın! Böyle siyaset olmaz. Belediye başkanları aydan gelmemiştir. Belediye başkanları hem ilçesinin hem ilinin gerçek sahipleridir. Başkan olsalar da olmasalar da Hayatın içinde yaşayan, hem mahallesini, hem semtini, ovasını, tarlasını, kimin ne ektiğini bilen başkanların en azından kendi ilçesiyle ilgili, aday olmasa bile öneride bulunmak doğal hakkıdır.”

YENİ ADAYLAR İÇİN ÖĞÜT VERDİ

Konuşmasında belediye başkanı aday adaylarına da öneriler de sunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, “Ben beldemi, ilçemi şehrimi nasıl kalkındırırım? Ben vatandaşlarımın gelirini nasıl artırırım? Nasıl ekonomik büyümeyi sağlayabilirim? Öncelikle bu sorulara cevap arayın. Gezin, vatandaşla konuşun. Ben sana şunu yapacağım değil, seninle beraber ne yaparsak senin lokman büyür diye sorun. Doğru yöntem budur. Biz bu yolu 15 senedir yürüttük. İzmir'in, belediyenin ne hale geldiği belli. Türkiye belediyeciliğinde İzmir modelinin nerede olduğu belli. Herkes ürkek davransa da, AKP'lisi de CHP'lisi de pek çok belediye başkanımız İzmir modelini kendisine örnek almıştır. Bunun böyle bilinmesinde fayda var” dedi.

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“AYNEN İADE EDİYORUM”

İlçe turlarına değinen Başkan Kocaoğlu, bu hafta rahatsızlığı nedeniyle gezemediğini ancak teşekkür ziyaretlerinin kaldığı yerden devam edeceğini belirterek, “Hem teşekkür ediyor hem de CHP'ye çalışıyorum. Bu benim asli ve vazgeçemeyeceğim görevim. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın. Sadece partime çalışmak için gidiyorum. Adaylar belli olmadan yaptığım çalışmaların daha kıymetli olduğuna inanıyorum” diye konuştu.

Geçtiğimiz günlerde AKP İzmir İl Başkanı Aydın Şengül'ün Sayıştay raporunda İzmir'in aldığı pay açıklamasında ‘CHP Zübük siyaseti yapıyor' ifadelerini kullanmasına da değinen Başkan Kocaoğlu şöyle konuştu:

“Aydın Şengül, ‘İzmir şu kadar pay alıyor' diye bir açıklama yaptı. CHP İzmir Milletvekili arkadaşımız da bunun böyle olmadığını söyledi. Ben o kelimeyi buradan ağzıma almayacağım. İl Başkanına kullandığı sıfatı kereler keresi ona iade ediyorum. Kendisi rakamları çarpıttığından, milletvekillerimiz için kullandığı sıfatın kendisine cuk oturduğunu söylemek istiyorum.”

“BU RAKAMLARI UNUTMASINLAR”

İstatistik biliminin doğru okunması durumunda doğru rakamlar verdiğini sözlerine ekleyen Başkan Kocaoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Eğer istatistik bilgilerini namuslu insanlar, dürüst insanlar, bilim ahlakı olan insanlar okursa, doğru verilir. Bunu çarpıtmaya, tersten okumaya kalkarsınız, istatistiği siyasi amaçlarınız için kullanırsanız, gördüğünüz gibi okursunuz. Elma ile armut kıyaslanmaz. Elmanın ayrı, armutun ayrı istatistiği olur. Bunu üniversite mezunu insan çok iyi bilir. Yüzdeleri bir kenara bıraktığınızda istatistik şunu söyler: ‘Devletin bir bütçesi var.' Diyelim ki bu 100. Bunun üzerinden İzmir ne alıyor? İzmir ne vermiş? İzmir'in nüfusu ne? Toplam nüfus içindeki oranı ne? İzmir yılda 66 milyar lira vergi veriyor. Toplam içindeki payı yüzde 11 küsür.. Yüzde 55’in yaşadığı kent İzmir, yüzde 11.5 vergi veriyor. Kişi başı 2 kattan fazla. Peki toplam gelir vergisinden, bütçesinden ne pay alıyor? Yüzde 2.1! Yani İzmir'deki vergi mükellefi, toplam vergi gelirlerinin yüzde 11.5’ini veriyor devlete. Ama devlet bütçesinden, valinin maaşından belediyelerin bütçesine kadar hepsi dahil İzmir'e gelen para yüzde 2.. Bu rakamları unutmayın! Bunu böyle kıyasladığınız zaman, makrodan mikroya gittiğiniz zaman istatistiğin ne anlam ifade ettiğini, merkezi hükümetin İzmir'e nasıl baktığını daha iyi anlarsınız.”

“3 METRO PROJEMİZ DAHA VAR”

2008 yılında yaşananlara değinen ve metronun yapım sürecinden örnek veren Kocaoğlu, ‘AK Parti belediyeciliği diye bir şey yok' diyerek eleştirilerini devam ettirdi. Kocaoğlu, “Belediye başkanlığında eskimek çok kötü bir şey. Her şeyi hatırlıyorsunuz. 2008 yılında devrin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, Allah selamet versin telefonla giden Melih Gökçek, ‘ben bu metroyu yapamıyorum' dedi. Ulaştırma Bakanlığı da devraldı ve yaptı. İstanbul'da Kadir Topbaş da aynısını yaptı. Bunların projelerini Bakanlık üstlendi. Bize de 2008 senesinde bir yazı geldi. ‘Yapamadığınız raylı sistem varsa onları bize devredin' dediler. Biz o zaman Üçkuyular Metrosu’nu bitirmek üzereydik. ‘Aziz, CHP bitirmedi' diyecekler; biz onu verir miyiz? Biz işimizi yarım bırakır mıyız? ‘Bizim 3 tane daha metro projemiz var. Üçkuyular-Narlıdere, Üçyol-Buca ve Halkapınar- Otogar' dedik. Bunları teklif olarak gönderdik. ‘Hızlı trenle beraber Halkapınar- Otogar'ı yapacağız' dediler. Bunları yapmayacaklarını bile bile oraya bulaştırmış olduk. Resmen bulaştırdık. O zaman 2008'di. Şimdi 2019 seçimlerine gidiyoruz. Arada 2009 ve 2014'te seçimler yapıldı. Bizim Halkapınar ile Otogar arasındaki rayın adı bile yok. Şimdi yine başlayacaklar. Şu kadar ayırdık falan diyecekler ama başka da bir şey olmaz” dedi.

AKP'li belediyeyi devralan CHP’li belediye başkanlarının durumuna da değinen Aziz Kocaoğlu, “Onlar bir AK Part'li belediyenin belediyeyi nasıl yönettiğini, nasıl borç batağına sürülmüş, batmış bir belediye teslim ettiklerini canlı yaşayan arkadaşlarımızdır. AKP belediyeciliği diye bir şey yoktur. Onu İstanbul'da, Ankara'da, Bursa'da ve diğer vilayetlerde gördük. Biz bütün belediye başkanı adayı arkadaşlarımızın başarılı olmalarını diliyoruz” şeklinde konuştu.

“İZMİR RUHU TÜRKİYE’NİN İHTİYACI”

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, törendeki konuşmasında şunları söyledi:

“Aydınlık bir İzmir gününde İzmir'e yakışır bir otopark açılışında bir aradayız. Ben kalplerin ruhları olduğuna inanıyorum. İzmir'de de özgürlükçü, aydınlık, insanları saran sarmalayan sıcacık bir ruh var. İşte İzmir'in Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu başta olmak üzere bütün çalışanları, İzmir'in bu ruhunun ve insan sıcaklığının, mutluluğunun devamı için çalışıyor. Bu ruh Türkiye için de büyük bir ihtiyaç. Bizim bu noktada el ele kol kola olmamız lazım. İzmir'in ruhunu her yere taşımak için birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var” şeklinde konuştu. İHA