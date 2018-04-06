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Baba ile oğlu av tüfeğiyle öldürüldü

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde, bir otomobil içinde baba Bülent Aslan (47) ile oğlu Yusuf Can Aslan (12), av tüfeğiyle vurularak öldürülmüş halde bulundu. Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen Soner S. jandarma tarafından gözaltına alındı.

android-time 02:40 6 Nisan 2018
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Baba ile oğlu av tüfeğiyle öldürüldü
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde, bir otomobil içinde baba Bülent Aslan (47) ile oğlu Yusuf Can Aslan (12), av tüfeğiyle vurularak öldürülmüş halde bulundu. Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen Soner S. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Sarıoğlan ilçesi Alamettin Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Bülent Aslan ile oğlu Yusuf Can Aslan, otomobilde vurulmuş olarak görenler jandarmaya haber verdi. Olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Foto: DHA

Foto: DHA

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde yaşamlarını yitirdikleri belirlenen baba-oğulun cenazeleri otopsi yapılmak üzere Sarıoğlan Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

Foto: DHA

Foto: DHA

GÖZALTINA ALINDI

Çifte cinayetle ilgili soruşturma başlatan jandarma, Aslan ailesi ile aralarında husumet olduğunu belirlediği Soner S.’yi yakaladı. Cinayet şüphelisi Soner S. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak, ilçe karakoluna götürüldü. Soruşturma sürdürülüyor. Bu arada 4 çocuğu olan Bülent Aslan’ın eşinin 5 aylık da hamile olduğu öğrenildi. DHA

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