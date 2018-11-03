Baba ve kızı, kafalarındaki kask ile hayatta kaldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile kamyonetin çarpması sonucu baba ve kız yaralandı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan baba kız, kafalarındaki kask ile hayata tutundu. Yaralanan baba ve kıza ilk müdahale olay yerinde yapılırken hayati tehlikesi bulunan Y.P. Antalya’ya sevk edildi.

M.Ç.'nin kullandığı kamyonet ile 5034 sokakta Sorgun Bulvarı istikametinden Atatürk İlköğretim Okulu istikametine gitmekte olan Y.P.'nin kullandığı motosiklete kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan ve kaldırıma düşen motosiklet sürücüsü Y.P. ile motosiklette yolcu olarak bulunan ve kızı olduğu belirlenen B.P.'ye ilk müdahale olay yerindeki vatandaşlar tarafından yapıldı.

Motosikletin hurdaya döndüğü kazada baba ve kızın başında bulunan kask, olası bir faciayı önledi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken durumu ağır olan sürücü Y.P.'nin Antalya’ya sevk edildiği bildirildi.