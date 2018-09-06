Babaanne ile torununa çarparak ölümüne neden oldu, ‘adı üstünde kaza’ dedi

Babaanne ve torununa çarparak ölümüne neden olan sürücünün yargılandığı davada, savcı sanık Emrah Bozdemir’in 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Mütalaanın açıklanmasının ardından söz alan sanık ise “Adı üstünde kaza” dedi.

İstanbul Ümraniye'de, 7 Nisan'da babaanne Fatma Kalender (68) ile torunu Ahmet Yiğit Kalender'e (11) çarparak ölümüne neden olan sürücü Emrah Bozdemir'in (33) “bilinçli taksirle iki kişinin ölümüne neden olmak” suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava görüldü. Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Emrah Bozdemir cezaevinden getirilirken, hayatını kaybedenlerin aileleri ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Tarafların kusur durumunun tespiti için Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nden alınan raporda, sürücü Emrah Bozdemir'in ‘asli ve tam kusurlu' olduğu kaydedilirken, hayatını kaybeden Fatma Kalender ile torunu Ahmet Yiğit Kalender ise ‘kusursuz' bulundu.

‘FARLAR GÖZÜMÜZÜ ALDI'

Kazanın meydana geldiği akşam nişanlandıklarını anlatan ve tanık sıfatıyla dinlenen sanığın nişanlısı Pelin Çevirmen, “Emrah önümüzdeki aracın ne yapacağını anlamadı. Önümüzdeki aracın solundan geçti. O esnada karşı tarafta park halinde bulunan araçların farları gözümüzü aldı. Sonra yayaları fark ettik. Yayalar yolun içindeydi. Emrah sağa manevra yapıp kurtarmak istedi ancak kurtaramadı ve yayalara çarptı” dedi. Sanık avukatı ise rapora itiraz ederek, yeniden rapor alınmasını istedi. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanık Emrah Bozdemir'in tam kusurlu olduğunun anlaşıldığını belirterek, sanığın “bilinçli taksirle iki kişinin ölümüne neden olmak” suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle

‘ADI ÜSTÜNDE KAZA'

Mütalaanın ardından söz alan sanık Emrah Bozdemir ise, “Yaşanan bu talihsiz kazadan dolayı çok üzgünüm. Adı üstünde kaza. Kesinlikle ben bu kazadan dolayı suçluyum. Alkollü olduğum için kusurluyum. Evet bunu kabul ediyorum ancak karşı tarafın da kusuru vardır” dedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.