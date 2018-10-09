Babadan oğula fuhuş saltanatı

Yurt dışından getirilen kadınlara zorla fuhuş yaptıran baba ile oğlunun yönettiği çeteyi, örgüt liderinin eşinin ihbarı çökertti. Polisi arayarak “Eşim kadınlara zorla fuhuş yaptırıyor” diyen kadının ihbarı üzerine yapılan operasyonda 26 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı.

Yaklaşık 3 ay önce polisi arayan bir kadın, “Eşim yurtdışından getirdiği kadınlara zorla fuhuş yaptırıyor” dedi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, söz konusu kişilere karşı 3 aylık teknik ve fiziki takip başlattı. Takip sonucu örgüt lideri H.M.Z. ile birlikte çete üyesi 20 kişi belirlendi. Çeteyi izleyen polis, fuhuş yaptırılan kadınların tüm masrafları ödenerek yurt dışından getirildiğini tespit etti.

BABADAN OĞULA FUHUŞ SALTANATI

İstanbul'a getirilen kadınlar, kiralanan evlere yerleştirildikten sonra zorla imzalatılan senet karşılığında fuhuşa sevk ediliyordu. Takiplerini aralıksız sürdüren polis, bir ara gözaltına alınan çete liderlerinden S.D. yerine damadını ve oğlunu atadığı belirlendi. Polis, Esenyurt, Büyükçekmece ve Silivri'de fuhuş saltanatı kuran çeteye yönelik 31 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda zorla fuhuşa sevk edilen 26 kadın kurtarılırken, 21 şüpheli de yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye, mağdur 26 yabancı uyruklu kadın ise İstanbul İl Göç İdaresi'ne gönderildi.