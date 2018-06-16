Babalar günü 2018 ne zaman? Babalar Günü Haziranın kaçında kutlanacak? İşte Babalar Günü tarihi…

Yaklaşan Babalar Günü öncesi Babalar Günü ne zaman? 2018 Babalar Günü Haziranın kaçında kutlanacak? soruları araştırılmaya başladı. Babalar Günü tarihini kaçırmak istemeyen yurttaşlar 2018'de Babalar Günü ne zaman? sorusuna yanıt arıyor.İşte Babalar Günü hakkında merak edilenler ve Babalar Günü tarihçesi...

Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910′da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmış. Günümüzde de neredeyse tüm dünyada kutlanan Babalar Günü Haziran ayının 3 haftasındaki pazar günü kutlanıyor. Bu yıl babalar gününün bayramın 3. gününe denk geldiğini de unutmayın. İşte Babalar Günü'nün 2018 yılı için tam tarihi ve geçmiş tarihçesi…

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kutlanan Babalar Günü, geleneksel olarak her haziran ayının üçüncü haftasının pazar günü kutlanıyor. Bu bilgiler doğrultusunda Babalar günü bu yıl yani 2018’de 17 Haziran Pazar günü kutlanacak.

BABALAR GÜNÜ TARİHÇESİ

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

Bu yüzden Babalar Günü Haziran ayında kutlanır. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910′da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.