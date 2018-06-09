Babalar Günü ne zaman? Babalar Günü kaç haziranda kutlanacak? İşte merak edilen tarih…

Babalar Günü ne zaman, 2018 Babalar Günü tam olarak hangi tarihe denk geliyor sorularını soran vatandaşlar Babalar Günü'ne hazırlıksız yakalanmak istemiyor. Babalar Gününde herkes babasını mutlu etmek istiyor. Peki 2018'de Babalar Günü ne zaman? İşte Babalar Günü hakkında merak edilenler ve hediyeler konusunda tavsiyeler...

Babalar Günü’ne çok kısa bir süre kala Babalar Günü hangi gün ve Babalar Günü için hangi hediyeler alınabilir soruları merak ediliyor. Babalar Günü ile ilgili ayrıntılar, hediye önerileri ve Babalar Günü detayları haberimizde…

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kutlanan Babalar Günü, geleneksel olarak her haziran ayının üçüncü haftasının pazar günü kutlanıyor. Bu bilgiler doğrultusunda Babalar günü bu yıl yani 2018'de 17 Haziran Pazar günü kutlanacak.

BABALAR GÜNÜ İÇİN ANLAMLI HEDİYE TAVSİYELERİ

Her gün iş yaşamında kullandığı kartvizitliğinin yerine isminin yazılı olduğu bir gümüş kartvizitlik de babalar günü için ideal bir hediye olabilir. İlk defa Babalar Günü‘nü kutlayacaklara esprili baskılı bir t-shirt armağan edebilirsiniz. Yeni doğan bebeğe de yine aynı tarz bir body ile baba oğul- baba kız bir takım hediye alabilirsiniz.

Alacağınız hediyeyi kişiselleştirerek daha önce aldığınız hediyelerden farklı bir hale getirebilirsiniz. Örneğin babalar günü için babanıza alacağınız kol düğmesinde isminin baş harfleri olabilir, kutusunda sizin ona mesajınız yazabilir. Her gün iş yaşamında kullandığı kartvizitliğinin yerine isminin yazılı olduğu bir gümüş kartvizitlik de babalar günü için ideal bir hediye olabilir.

Son zamanlarda kişiye özel hediyeler dikkat çekmekte. Fotoğraflarla hazırlanan özel tasarım hediyeler seneler boyu saklanacak ve bu özel günü hep akıllarda tutacak cinsten. Babalar Günü‘nde babanın çocuklarıyla bir fotoğrafından dergi kapağı yaptırarak ona büyük bir sürpriz yapabilirsiniz.

Babanız maceraperest ruhlu ise size akrobasi uçuşunu öneriyoruz. Dünyaca ünlü bir pilot ile havada taklalar atarak İstanbul semalarında son derece heyecanlı bir gün yaşamasını sağlayabilirsiniz. Her sene aldığınız gömlek, kravat gibi giyim eşyaları artık sizin için sıradan bir hediye ise bu ürünleri nakışlatarak babanızın adına özel mesajlı bir hale getirtebilirsiniz.