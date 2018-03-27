Babamın babasının annesinin annesi sağ

CHP’li Eren Erdem nüfustaki yanlışlığa dikkat çekti. Erdem, devlet kayıtlarına göre 140 yaşındaki büyük babaannesinin yaşadığını öğrendi. Seçimde ölülere de oy kullandırılacağı iddiasını hatırlatıp, vatandaşı hileye karşı uyardı.

Cumhurbaşkanlığı ve yerel seçimlerde ölülere de oy kullandırılacağı iddiası CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in paylaşımıyla bir kez daha gündeme geldi. Erdem, devletin kayıtlarına göre 1878 doğumlu 140 yaşındaki büyük babaannesinin yaşadığını öğrendi. E-Devlet'ten sorgulama yapan Erdem duruma tepki gösterdi. Erdem, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “1878 doğumlu büyük babaannemin halen sağ olduğunu öğrendik. Öldü sandığımız için epeydir bilgi alamıyorduk. Seçimlerde oyunu hangi sandıkta kullanacağı bilgisini de paylaşırsanız, bu büyük aile buluşmasına katkı sunmuş olursunuz” dedi.

KAMPANYA BAŞLATTI

Seçimlerde ölülerin de oy kullanacağı iddiasını gündeme getiren Eren Erdem ve CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, sosyal medyada “Babaannemi bul” kampanyası da başlattı. CHP'li vekiller, ölülerin kayıtlarının sildirilmesi ve seçimlerde oy kullanmalarının önüne geçilmesi için harekete geçti.

BAKANLIKTAN YANIT

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise soyağacı kayıtlarındaki kişilerin ölümüne dair resmi bir belge ibraz edilmesi halinde, ölümün işlenmesinin mümkün olacağı belirtildi.

Bakanlık yetkilileri, “Vatandaşlar eğer ölüme dair belge ibraz edemiyorlarsa ölüm araştırması sonucunda kişilerin sağ olmadığı bilgisi kayıtlara işlenebilecek” dediler.