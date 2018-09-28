Maltepe’de dehşet saçan babaya takipsizlik

Maltepe’de cinnet geçiren Ali Yardım’ın, kızları 4 yaşındaki Elif Mina ve 2 yaşındaki Miray Hira’yı pompalı tüfekle vurduktan sonra intihar etmesi üzerine “kasten öldürme” suçundan başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

İstanbul Maltepe'de, boşanma aşamasında olduğu eşi Dilek Yardım'ın (28) aldırdığı uzaklaştırma kararını ihlal ettikten sonra gözaltına alınan Ali Yardım (29), 2 Ocak 2018 günü velayeti geçici olarak annede olan 4 yaşındaki Elif Mina ve 2 yaşındaki Miray Hira'yı polis aracılığıyla teslim aldı. Alkol alan baba, evinde bulunan av tüfeği ile iki çocuğunu öldürdükten sonra, eşi Dilek Yardım'ı arayarak, çocukları öldürdüğünü söyledi. Cinnet geçiren baba, telefonu kapattıktan sonra intihar etti.

ÜÇÜNCÜ ŞAHIS İHTİMALİ DE ARAŞTIRILDI

Olayın ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “kasten öldürme” suçundan soruşturma başlatıldı. Olayın üçüncü bir şahıs tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği ihtimalini de araştıran savcılık, eylemi cinnet geçiren bir babanın çocuklarını sonra da kendisini vurması şeklinde değerlendirerek, soruşturmada takipsizlik kararı verdi.

Öte yandan savcılık Elif Mina ve Miray Hira'nın öldürülmesi olayının şüphelisi olan baba Ali Yardım'ın ölmüş olması nedeniyle hakkında kovuşturma olanağının bulunmadığını kaydetti. Aralarında baba Ali Yardım, anne Dilek Yardım ve aile yakınlarının da bulunduğu 8 kişi hakkında takipsizlik kararı verilmiş oldu.