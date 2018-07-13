Babasına bomba yollayan sanığa 35 yıl hapis

Maltepe’de babasına ait işyerine bombalı paket bırakarak, babasının ağır yaralanmasına neden olan Alican Kurdaş’ın yargılandığı davada karar çıktı. Son sözü sorulan sanık, pişman ve üzgün olduğunu söyledi. Cezada herhangi bir indirim uygulamayan mahkeme heyeti, sanık Alican Kurdaş’ı 35 yıl hapis cezasına çarptırdı.

İstanbul Maltepe'de, 31 Kasım 2016 tarihinde hazırladığı bombalı paketi babasına ait işyerine bırakan ve babası ağır olmak üzere işyerinde bulunan iki kişinin daha yaralanmasına neden olan sanık Alican Kurdaş'ın 61 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada karar çıktı.

Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Alican Kurdaş cezaevinden getirilirken, taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

“ÇOK PİŞMANIM”

Son savunması sorulan sanık Alican Kurdaş pişman olduğunu dile getirerek, “Yaklaşık iki yıldır tutukluyum. Pişmanlık duymadığım bir gün olmadı. El yapımı küçük bir patlayıcı yaptığımı düşünüyordum. Size yemin ederim amacım zarar vermek değildi. İsteseydim babama zarar verebilirdim. Amacım babamı öldürmek değildi. Sonuç istediğimden kötü oldu. Bu nedenle çok pişmanım” dedi.

BABA ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ

Müşteki Özdemir Osman Kurdaş'ın avukatı söz alarak, babanın vicdanen sanık hakkındaki şikayetinden vazgeçtiğini söyledi.

“PİŞMAN VE ÜZGÜNÜM”

Son sözü sorulan sanık Kurdaş, “Yaşananlardan dolayı çok pişman ve üzgünüm” dedi.

İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULAMADI

Mahkeme heyeti, sanığı babası Özdemir Osman Kurdaş'a karşı eyleminden dolayı “tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sevgi Özcan'a karşı eyleminden dolayı “olası kastla yaralama” suçundan 6 yıl hapis, Şahnur Ağaik'e karşı eyleminden ise aynı suçtan 3 yıl hapis cezasına karar verdi. Cezada iyi hal indirimi uygulamayan mahkeme, “tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya kullanılması” suçundan da 6 yıl hapis ve 12 bin lira para cezasına hükmetti.