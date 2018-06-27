Babasına bombalı paket yollayan sanığın 71 yıl hapsi istendi

Maltepe’de babasına ait işyerine bombalı paket göndererek babasının ağır yaralanmasına neden olan Alican Kurdaş’ın yargılandığı davada savcı sanığın 71 yıla kadar hapsini istedi. Son sözü sorulan sanık, “Sadece tek istediğim var, babama kendimi affettirmek. Cezaevinde iken bunun imkanı yok” diyerek tahliyesini istedi.

İstanbul Maltepe'de, 31 Kasım 2016'da babasına ait işyerine hazırladığı bombalı paketi bırakan ve babası ağır olmak üzere, orada bulunan iki kişinin de yaralanmasına neden olan sanık Alican Kurdaş'ın yargılandığı dava görüldü. Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Alican Kurdaş ile avukatı hazır bulundu.



‘BASINCIN NEDENİ KUTU'

Söz alan Alican Kurdaş, patlayıcının parça tesirli olmadığını ilk günden beri söylediğini savunarak, “Bu patlayıcıyı kendim yaptım, bir yerden almadım. Patlamanın internetteki videolardaki haliyle kalacağını zannediyordum. Bu kadar şiddetli basınç yapması tahminimce kutudan kaynaklanmıştır. Zaten içinde parça tesiri olmadığı aşikar. Ateşleyici fünyeyi de kendim yaptım” ifadelerini kullandı.

SAVCI 71 YILA KADAR HAPSİNİ İSTEDİ

Esas hakkındaki mütalaasını sunan savcı, Sanığın babasını öldürmek kastıyla bomba düzeneği hazırladığını belirtti. Sanığın babasına karşı eyleminde dolayı, “bomba düzeneği oluşturmak suretiyle tasarlayarak yakın akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılmasını istedi.

Olayda Sevgi Özcan ve Şahnur Ağaik'in de basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde yaralandığı belirtilerek “bomba düzeneği hazırlamak suretiyle tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 2’şer kez 13 yıldan 20 yıla hapis cezası istemiyle cezalandırılmaları istendi.

Savcı, sanığın, “patlayıcı madde kullanarak genel güvenliği tehlikeye sokmak” ve “tehlikeli maddeleri bulundurma” suçlarından da ayrıca 4 yıl 6 aydan 11 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılmasını istedi.

BABASININ KENDİSİNİ AFFETMESİNİ İSTEDİ

Son sözü sorulan sanık Kurdaş, “Her duruşmada gerekli şeyleri söylediğime inanıyorum. Sadece tek istediğim var, babama kendimi affettirmek. Cezaevinde iken bunun imkanı yok. Olay sebebi ile pişmanım, tahliyemi istiyorum” dedi. Mahkeme, sanık avukatına son savunması için süre vererek duruşmayı erteledi.