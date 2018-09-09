Babasını öldürüp, bu notu paylaştı: “Herkese elveda cezaevine”

Gaziantep'te, uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Gökhan D., evde tartıştığı babası Hilmi D'yi tüfekle vurarak öldürdü. Baba katili olan Gökhan D, cinayet sonrası sosyal medya hesabından 'Herkese elveda cezaevine' notuyla fotoğrafını paylaştı.

Şahinbey Yeditepe Mahallesi’nde meydana gelen olayda; uyuşturucu madde bağımlısı olduğu ileri sürülen 26 yaşındaki Gökhan D., eve gelip, babası 57 yaşındaki Hilmi D. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Baba ve oğulun tartışması, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Bu sırada Gökhan D., evde bulunan tüfeği alıp, babasına ateş ederek, kaçtı.

Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 sağlık görevlileri, ağır yaralı Hilmi D.’yi ambulansla Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne götürdü. Acil serviste müdahale edilen Hilmi D., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.

Cinayetin işlendiği evde inceleme yapan polis ekipleri, olay sonrası kaçan Gökhan D.’yi kısa sürede yakalayarak, gözaltına aldı.

CİNAYETTEN SONRA SOSYAL MEDYA HESABINDA ‘ELVEDA’ YAZDI

Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek soegulanan ve evli olduğu belirtilen Gökhan D.’nin, babasını tüfekle vurduktan hemen sonra sosyal medya hesabından ‘Herkese elveda cezaevine’ notuyla kendi fotoğrafını paylaştığı belirlendi.

Oğlu tarafından öldürülen Hilmi D.’nin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından yakınları tarafından alınıp, gözyaşları arasında toprağa verildi.