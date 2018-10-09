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Bağcılar’da çökme riski bulunan 6 bina tahliye edildi

Bağcılar'da yanındaki inşaat kazısı nedeniyle çökme riski bulunan bina ve çevresindeki 6 bina boşaltıldı. Çökme riski taşıyan binada çatlaklar oluşurken olay yerine sevk edilen ekiplerin incelmeleri sürüyor.

android-time 17:56 9 Ekim 2018
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Bağcılar'da yanındaki inşaat kazısı nedeniyle çökme riski bulunan bina ve çevresindeki 6 bina boşaltıldı. Çökme riski taşıyan binada çatlaklar oluşurken olay yerine sevk edilen ekiplerin incelmeleri sürüyor.

Bağcılar’da yanındaki inşaat kazısı nedeniyle bir binada çökme riski yaşandı. Hızla olay yerine sevk edilen Bağcılar Belediyesine ve İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler binada yaşayan 10 aileyi tahliye etti. Binanın yanında bulunan 6 bina da önlem amacıyla boşaltıldı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alınırken, binada hareketlilik olma ihtimaline karşı tedbirli yıkım yapılamadığı öğrenildi.

BAĞCILAR'DA ÇÖKME RİSKİ NEDENİYLE BOŞALTILAN BİNA, HAVADAN FOTOĞRAF KARESİNE YANSIDI. FOTO:İHA

BAĞCILAR’DA ÇÖKME RİSKİ NEDENİYLE BOŞALTILAN BİNA, HAVADAN FOTOĞRAF KARESİNE YANSIDI. FOTO:İHA

Çökme riski taşıyan binadan tahliye edilen aileler ise Bağcılar Belediyesi tarafından çevrede bulunan otellere yerleştirildi. İBB ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.

İHA

 

FOTO:İHA

FOTO:İHA

 

FOTO:İHA

FOTO:İHA

 

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Son güncelleme: android-time 18:2609.10.2018
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