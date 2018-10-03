Bağcılar’da kamyon kasasında 42 Pakistanlı mülteci yakalandı

Bağcılar’da 42 Pakistanlı mülteci, balık istifi halinde seyahat ettikleri kamyon kasasında polis ekipleri tarafından yakalandı. Kamyon şoförü ise olay sonrası kaçarken, polis ekipleri yakalanması için çevrede operasyon başlattı.

Olay, saat 00:30 sıralarında Bağcılar Esenler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş cadde üzerinde seyir halinde olan 34 UOY 57 plakalı kamyon kasasında bulunan ve içerisinde yabancı uyruklu mültecileri fark etmesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri gelene kadar çevredeki vatandaşlar kamyonu durdurarak polis ekiplerinin olay yerine gelmesini bekledi.

Olay sonrası kamyon sürücüsü kaçarken, Polis ekipleri kamyonette yaptığı incelemeler sonucunda, kamyon kasasında balık istifi halinde Pakistan uyruklu olduğu öğrenilen 42 kişi ile karşılaştı. Pakistanlı mültecilerin bulunduğu kamyon polis tarafından Bağcılar Polis Merkezine götürüldü.

42 Pakistan uyruklu kaçak göçmenin Bağcılar Polis Merkezi'nde ifadeleri alındıktan sonra sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi. Kamyon şoförü olay sonrası kaçarken, polis ekipleri yakalanması için çevrede operasyon başlattı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. İHA