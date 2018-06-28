Bağcılarda milyonluk gasp

İstanbul Esenler’de hafriyat şirketine ait aracın önünü keserek bir çalışanı silahla yaralayan 3 şüpheli 1 milyon 200 bin lirayı gasp etti. Polisin adım adım takibi sonucu 3 gaspçı yakalanırken, paraya ise ulaşılamadı.

İstanbul Gasp Büro Amirliği ekiplerini harekete geçiren olay 13 Haziran Günü Esenler'de yaşandı. İddialara göre, bir hafriyat şirketinin mali işleriyle ilgilenen iki çalışan Bağcılar'daki bankadan 1 milyon 200 bin çekerek Esenler'e doğru harekete geçti.

Çalışanlar seyir halindeyken Esenler Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde bir araç önünü kesti. Araçtan inen silahlı ve maskeli 3 şüpheli önünü kestikleri araca doğru ilerledi. Çalışanlardan H.A.'yı silahla yaralayan şüpheliler araçta bulunan 1 milyon 200 bin lirayı alarak uzaklaştı.

Yaşadığı şoku atlatan S.K. isimli kadın çalışan ise önce sağlık ekiplerine ardından polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı H.A. hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemede şüphelilerin kullandıkları plakası çalıntı olan aracın kiralık olduğu belirlendi. Çalışmalarını derinleştiren ekipler, şüphelilerin kimliğini tespit ederek takip başlattı.

Yapılan takiplerin ardından Seyfullah D. (25) Erkan Ö. (26) Celal Ş. (40) Bağcılar ve Başakşehir'de düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise soygunda çalınan 1 milyon 200 bin liraya bulunamadı. Polis ekipleri kayıp paranın peşine düşerken, emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler ise adliyeye sevk edildi