Bahar gelirken kar sürpriz yaptı! İşte il il hava durumu haberleri…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü en son hava durumu tahminlerini yayınladı. Havalar adım adım ısınmaya devam ederken yurdun bazı bölgelerinden kar yağışı haberleri geldi. Kars'ta nisan ayında yaşanan kar yağışı şaşırtırken, Marmara ve Ege'de ise sıcaklıklar artıyor...

Kış geride kaldı, bahar kendini hissettiriyor, Türkiye dört mevsimi aynı anda yaşıyor. Hava durumuna hazırlıksız yakalanmak istemeyen vatandaşlar günün hava durumu detaylarını araştırıyor.

KARSTA KAR SÜRPRİZİ!

Kars'ta sabah erken saatlerde başlayan ve lapa lapa yağan kar şaşırttı. Kars'ta yağmurlu ve soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı. Hava sıcaklığının eksi 5'e düştüğü kentte Nisan ayında lapa lapa kar yağdı. Sabah erken saatlerde işlerine gitmek için dışarı çıkan vatandaşlar kar sürpriziyle karşılaştı. Kar yağışı altında yürüyen vatandaşlar Nisan ayında yağan kar altında selfie çekmeyi de ihmal etmedi.

YURTTA HAVA NASIL OLACAK?

Kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Çankırı, Erzincan, Bingöl, Sivas, Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Çankırı, Erzincan, Bingöl, Sivas, Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların ; genellikle yağmur ve sağanak, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Van çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Marmara ve Ege’de 2 ila 4 derece artacağı, iç ve doğu kesimlerinde 4 ila 10 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, zamanla batı ve iç kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun batısı da kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 Km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 14

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 16

İzmir: Az bulutlu 22

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 25

Antalya: Az bulutlu 22

Samsun: Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu 12

Trabzon: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı 13

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 9

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 20