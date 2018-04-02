Bahar ortasında kar haberleri! 2 Nisan’da bembeyaz oldu…

Karsız geçen kış birçok kişiyi hayal kırıklığına uğratsa da, nisan ayına giriş yaptığımız günlerde gelen kar haberleri şaşırttı. Türkiye'nin en önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'a Nisan ayında kar yağdı. Bembeyaz görüntüler ünlü merkeze hakim oldu...

Adım adım gelen baharla beraber yurdun dört bir yanından güneşli havaya dair haberler geliyor. Sezonun sona erdiği Uludağ’da baharın ortasında yağan kar herkesi şaşırttı. Tatil için Uludağ’a çıkan Endonezyalı grup ise kar yağışı karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

KAR KALINLIĞI 115CM OLDU!

Uludağ’da Nisan ayında kar sürprizi yaşandı. Gece ve sabah saatlerinde aralıklarla yağan karla birlikte Uludağ beyaza büründü. Kar kalınlığı 115 santimetreye ulaştı. Zirvede hava sıcaklığı eksi bir derece olarak ölçülürken, tatil için Uludağ'a çıkan Endonezyalı turistler ise kar yağışını büyük bir ilgiyle izledi. Bol bol fotoğraf çekinen yabancı turistler, karın keyfini doyasıya yaşadı.

-2 DERECEYE KADAR SOĞUYOR

Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, havanın güneşli, kar kalınlığının ise 115 santimetre olduğu Uludağ’da, hava sıcaklığı en düşük eksi 2, en yüksek ise 10 derece olarak ölçüldü. Karayolları ve belediye ekipleri de yolların kapanmaması için çalışmalarını yürütüyor.

YURTTA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz ile Malatya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Bingöl, Muş ve Ağrı çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığıkuzey, iç ve batı kesimlerinde 6 ila 12 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı, zamanla iç kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Ege, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 11

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı 13

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 19

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 24

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 16

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 24

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı 14

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 23