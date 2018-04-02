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Bahçeleivler’de araç kundaklayan 5 PKK’lı yakalandı

Bahçelievler'de park halindeki iki aracı kundaklayarak yaktıkları ileri sürülen ve PKK'nın üniversite yapılanması DEM-GENÇ üyesi oldukları belirtilen 5 kişi yakaladı. 

android-time 22:40 2 Nisan 2018
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Bahçeleivler’de araç kundaklayan 5 PKK’lı yakalandı
Bahçelievler'de park halindeki iki aracı kundaklayarak yaktıkları ileri sürülen ve PKK'nın üniversite yapılanması DEM-GENÇ üyesi oldukları belirtilen 5 kişi yakaladı. 

İstanbul emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Bahçelievler’de 17 Mart günü saat 04.00 sıralarında park halindeki iki araç yakıldı.

 

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Yapılan incelemede kundaklama olayına karışan 5 kişi tespit edildi.

Foto: DHA

Foto: DHA

5 kişinin adreslerinin belirlenmesinin ardından 22 Mart günü eş zamanlı operasyon başlatıldı. Terörle Mücadele Operasyon Timleri ve Özel Harekat Timlerinin katıldığı operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. 5 kişinin, üniversite yapılanması olan Demokratik Gençlik (DEM-GENÇ) üyeleri oldukları belirlendi.

Foto: DHA

Foto: DHA

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 5 kişiden 3’ü, “Terör örgütüne üye olmak ve mala zarar vermek” suçlamasıyla tutuklanırken, 2’si adli kontrol kararıyla serbest kaldı. DHA

Son güncelleme: android-time 22:5902.04.2018
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