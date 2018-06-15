Partisine yönelik kurgular yapıldığını savunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "24 Haziran saat 12'den sonra her biri şaşkın ördeğe dönecek ve MHP'nin varlığını göreceklerdir. Bu fitne ve fesat değişik üsluplarda yaygınlaşmakta, bütün bunlara karşılık MHP, Cumhur İttifakı'nı oluşturan iki partiden biridir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde partililerle bayramlaştı. Partililerle tek tek tokalaşan Devlet Bahçeli, 24 Haziran seçimlerinin önemine vurgu yaptı. Devlet Bahçeli, tüm seçmenlerin sandığa gidip oy kullanmasını temenni ettiklerini söyleyerek, “Bu seçimler yüksek katılımla olursa çok şey çok daha iyi anlaşılacak. İsteğimiz odur ki yüksek bir katılımla bir yandan cumhurbaşkanlığı bir yandan milletvekillerinin seçileceği 24 Haziran seçimlerine büyük önem yüklemeliyiz. Çünkü halkla beraber çalışmaları düzenleyen insanlar olarak, MHP’nin seçim stratejisi halkımızla yüz yüzedir. Vatandaşlarımızın bu seçimlere büyük alaka gösterdiklerini anlıyoruz. Söz gelimi Ankara’yı ele alırsak, 3 bölge 36 milletvekili adayı var. Yüksek bir dava şuuruyla 36’sı birden çalışmalarını sürdürmektedir. Büyük toplantılar saman alevi gibi parlıyor, toplantı dağıldıktan sonra bitiyor. Ama bu seçimlerde halkla yüz yüz yüze bir çalışma dönemi başlatmış olan teşkilatlarımız, sessiz bir çoğunlukla TBMM’de güçlü bir MHP’nin varlığını ortaya koyacaklardır. Hepsine başarılar diliyorum” diye konuştu.

“HER BİRİ ŞAŞKIN ÖRDEĞE DÖNECEK”

MHP’ye yönelik kurgular yapıldığını savunan Bahçeli, “Bunlar 24 Haziran sabahı seçim sandığına gidip gitmeyeceği şüpheli olan insanlar. Kime oy vereceği meçhul insanlar. Allah nasip ederse 24 Haziran saat 12’den sonra her biri şaşkın ördeğe dönecek ve MHP’nin varlığını göreceklerdir. Bu fitne ve fesat değişik üsluplarda yaygınlaşmakta, bütün bunlara karşılık MHP, Cumhur İttifakı’nı oluşturan iki partiden biridir. MHP’nin cumhurbaşkanı adayı Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dır. MHP, cumhurbaşkanı adayı olan Sayın Erdoğan’a oylarını kullanacaktır. Değişik usullerle arkadaşlarımızın zihnini kargaşaya sürüklemek isteyenler, gerçeği 24 Haziran saat 12’de görmüş olacaklardır. Bu seçimin önemi buradadır. Seçimin arka planı, Türk milletinin geleceği ve teminatıdır. Bu seçim diğer seçimlerden farklıdır. Cumhuriyet rejimini değiştirmeyen ama 71 yıllık sistemi gözden geçirerek geleceği kucaklayan bir Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne bu millet geçecek. Onun için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, milletçe yükselişimizin bir dönüm noktası olacaktır” dedi. DHA