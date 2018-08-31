Bahçeli: 24 Haziran’da elde edilen kazanımların 31 Mart’ta yok olmasını arzu etmiyoruz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'daki açılış töreninde yaptığı konuşmada, yerel seçimlerle ilgili "Türkiye'nin beka mücadelesi verdiği dönemde MHP yine uzlaşmalı, sağ duyulu duruşunu devam ettirecektir. 24 Haziran'da elde edilen kazanımların 31 Mart'ta yok olmasını arzu etmiyoruz. Denizden geçmişken derede boğulmayı çok maliyetli, Türkiye'ye büyük bir kötülük olarak görüyoruz" diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Etimesgut Belediyesi’nce 41 eserin temel atma ve açılış töreninde yaptığı konuşmada, “Türkiye’yi teslim almaya, papazı bahane ederek duruşumuzu bozmaya, milletimizi pes ettirmeye Pensilvanya bekçilerinin, zulüm nöbetçilerinin güçleri de takatleri de yetmeyecektir” diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “ABD uluslararası hukuka aykırı fiillerin, korsan ve karaborsa devlet mantığının odağı haline gelmiştir. Buna rağmen Türkiye saldırılara karşı tek yumruktur” dedi.

‘CUMHUR İTTİFAKI, ALAYININ KARŞISINDADIR’

MHP Genel Başkanı Bahçeli, “Döviz, faiz, borç ve enflasyon girdabında boğulmamızı bekleyenler hayal kırıklığına uğrayacaklardır. Devlet ve hükümete desteğimiz tamdır. Cumhur İttifakı, alayının karşısındadır” dedi.

BAHÇELİ’DEN YEREL SEÇİMLERLE İLGİLİ ‘İTTİFAK’ SİNYALİ

Bahçeli yerel seçimlerle ilgili ise, “Türkiye’nin beka mücadelesi verdiği dönemde MHP yine uzlaşmalı, sağ duyulu duruşunu devam ettirecektir. 24 Haziran’da elde edilen kazanımların 31 Mart’ta yok olmasını arzu etmiyoruz. Denizden geçmişken derede boğulmayı çok maliyetli, Türkiye’ye büyük bir kötülük olarak görüyoruz. 7 ay sonraki seçimdeki 4 ayaklı sistemimiz şu olacak; yeni sisteme geçildi, kazasız, belasız sağlandı. İnşaa faaliyeti en temel gündemdir. Kararlılık devam etmektedir. Merkez yönetimlerle, yerel yönetimlerin çatışmasının ülkemizi krize sürükleyeceği kesindir. Özellikle başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere ilaveten diğer 27 büyükşehir belediye yönetimi zillete yakasını kaptıran, ülkesine çelme takan, üstelik FETÖ-PKK-PYD’nin yörüngesine sabitlenen partilerin asla kontrolüne girmemeli, yönetimine geçmemelidir. Bu tarihi bir sorumluluktur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin başarısı ve tam manasıyla tesisi maksadıyla büyükşehir belediyelerin buna uygun yönetimi de beka meselesidir, geleceğimiz için vazgeçilmez değerdedir” diye ifadelerde bulundu.

AA