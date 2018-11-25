Bahçeli: 3 büyükşehirde aday göstermeyeceğiz

MHP Lideri Devlet Bahçeli partisinin Antalya kampında konuştu. Bahçeli 3 büyükşehirde aday göstermeyeceklerini söyledi.

Bahçeli şunları söyledi:

“MHP, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin teoriden pratiğe kadar her aşamasında içindedir, aktif bir öğesidir. Mimarisinde pay sahibi olduğumuz hükümet sisteminin muhafazası için ihtiyaç duyulan her fedakarlığı elbette seve seve yaparız, bundan gocunmayız.

Biz 31 Mart’a ‘ne kazanıp, ne kaybederiz’ gözüyle bakmıyoruz, biz 31 Mart’a ‘şu kadar belediye benim olsun, bu kadar Adalet ve Kalkınma Partisi’nde bulunsun’ diye yaklaşmıyoruz. 31 Mart’ı Türkiye’nin beka mücadelesi açısından dönüm noktası olarak değerlendiriyoruz. Ülke gitmişken, çarşı karışmışken, yeni hükümet sistemine hain bir sefer düzenlenirken, belediyelerin hepsi bizden olsa ne olacak, olmasa ne çıkacak?”

AA